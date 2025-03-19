Особу, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не можна змушувати до цього, – Венеційська комісія
2025-19-03    620

Особу, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не можна змушувати до цього, – Венеційська комісія

Венеційська комісія вважає, що особу, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не можна змушувати носити чи використовувати зброюю. Такий її висновок щодо питання альтернативної невійськової служби в Україні на запит Конституційного Суду.

Венеційська комісія вважає, що за жодних обставин відмовник за переконаннями не може бути змушений носити або використовувати зброю, навіть для самооборони країни.

▪️стаття 9 Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) і стаття 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (МПГПП), що стосуються свободи думки, совісті та релігії, гарантують право на відмову від військової служби за переконаннями;

▪️відмова від військової служби за переконаннями ґрунтується на релігійних або інших переконаннях, що включають, зокрема, тверде, постійне та щире неприйняття будь-якої участі у війні або носіння зброї; держави можуть вимагати певного рівня доказів щирості таких переконань.

війна в Україні, мобілізація, ТЦК
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