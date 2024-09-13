Оскарження ВЛК: як і куди звертатись?

Нажаль, непоодинокими є випадки коли лікарі на ВЛК закривають очі на наявні діагнози та або занижують ступінь порушень функцій організму або взагалі не враховують діагнози при винесенні постанови про придатність.

Тоді треба оскаржувати таку бездіяльність.

Як?

Ви оскаржуєте сам висновок – тоді вам до ВЛК вищого рівня (оскільки вони здійснюють контроль щодо правильності та вмотивованості прийнятого рішення); Ви оскаржуєте процедуру проходження ВЛК – тоді вам до суду.

Розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку.

Суд не може здійснювати власну оцінку підставності прийняття певного висновку ВЛК, зокрема, досліджувати питання стану здоров я військовозобов язаного, оскільки суди не є спеціалізованими установами в медичній сфері, і тому оцінка підставності висновку ВЛК виходить за межі необхідного дослідження в контексті застосування норм матеріального права.

Суд в межах розгляду справи не вправі надавати власну оцінку на предмет наявності підстав для визнання позивача таким, що непридатний до військової служби.

Тобто, розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку. Про це нагадав в своїй постанові від 30 травня 2024 року Харківський окружний адміністративний суд по справі №520/8042/24.

Якщо процедура була порушена, ви не згодні з висновком – оскаржуйте.