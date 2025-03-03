Оскар-2025: повний список переможців

Фільм Шона Бейкера “Анора” отримав премію “Оскар” за найкращий фільм. Він розповідає про стосунки секс-працівниці та сина російського олігарха.
Загалом фільм отримав шість номінацій: “Найкращий фільм”, “Найкраща жіноча роль”, “Найкраща режисерська робота”, “Найкращий монтаж”, “Найкращий оригінальний сценарій” та “Найкраща чоловіча роль другого плану”.
Ще переможці 97-ї церемонії «Оскар-2025»:
Найкращі:
▫️Чоловіча роль — Едрієн Броуді, «Бруталіст».
▫️Оригінальна музика — Деніел Бламберг, «Бруталіст».
▫️Операторська робота — Лол Кроулі, «Бруталіст».
▫️Документальний фільм — «Немає іншої землі». Українська стрічка «Порцелянова війна» програла.
▫️Акторка другого плану — Зої Салдана, «Емілія Перес».
▫️Пісня до фільму — El Mal, «Емілія Перес».
▫️Актор другого плану — Кіран Калкін, «Справжній біль».
▫️Анімаційний фільм — «Потік: Останній кіт на землі». Перший Оскар для Латвії.
▫️Візуальні ефекти — «Дюна-2».
▫️Звук — «Дюна-2».
▫️Короткометражний документальний фільм — «Єдина дівчина в оркестрі».
▫️Ігровий короткометражний фільм — «Я не робот».
▫️Міжнародний художній фільм — «Я все ще тут». Перший Оскар для Бразилії.
▫️Анімаційний короткометражний фільм — «У тіні кипариса».
▫️Адаптований сценарій — «Конклав».
▫️Грим і зачіски — «Субстанція».
▫️Костюми — «Wicked: Чародійка».
▫️Робота художника-постановника — «Wicked: Чародійка».