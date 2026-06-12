Державний Ощадбанк повідомив про тимчасові зміни в роботі своїх сервісів, які торкнуться клієнтів по всій Україні. Через проведення планових технічних робіт окремі відділення банку не працюватимуть, а мобільний застосунок і низка дистанційних сервісів будуть тимчасово недоступні. Обмеження запроваджуються у визначений період для оновлення інфраструктури та покращення роботи банківських систем.

У банку пояснили, що технічні роботи проводяться в межах модернізації цифрових сервісів і потребують короткострокового припинення роботи частини функцій. На цей час клієнти можуть зіткнутися з неможливістю скористатися мобільним застосунком, окремими онлайн-послугами та банківськими операціями, які залежать від функціонування центральних систем.

Крім того, на період проведення оновлень буде призупинено роботу окремих відділень. У фінансовій установі рекомендують заздалегідь спланувати візит до банку або виконати необхідні платежі й перекази до початку технічних робіт, щоб уникнути незручностей. Після завершення модернізації всі сервіси мають відновити роботу у штатному режимі.

Ощадбанк регулярно проводить масштабні оновлення програмного забезпечення та серверної інфраструктури, оскільки обслуговує мільйони фізичних і юридичних осіб по всій країні. Подібні профілактичні роботи необхідні для підвищення стабільності систем, захисту даних клієнтів та інтеграції нових цифрових рішень.

Фінансова установа звернула увагу, що технічні перерви не впливають на безпеку коштів клієнтів. Всі рахунки, депозити та інші банківські продукти залишаються захищеними, а тимчасові обмеження стосуються лише доступу до сервісів під час проведення оновлення. Після завершення робіт користувачі зможуть знову користуватися застосунком і дистанційними послугами без необхідності додаткових налаштувань.

Експерти банківського ринку зазначають, що модернізація ІТ-систем стала звичайною практикою для великих фінансових установ, особливо на тлі зростання кількості онлайн-операцій та кіберзагроз. Регулярне оновлення програмних комплексів дозволяє підтримувати безперебійну роботу сервісів, впроваджувати нові функції та відповідати сучасним вимогам цифрової безпеки.

Ощадбанк закликав клієнтів стежити за офіційними повідомленнями щодо графіка роботи відділень та онлайн-сервісів. Після завершення технічних робіт усі функції мають бути відновлені в повному обсязі, а банк продовжить обслуговування клієнтів у звичному режимі.