Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен закривають відділення: що відбувається?

За перше півріччя 2026 року українські банки закрили 61 відділення, а найбільше скорочення мережі зафіксовано в Ощадбанку. Станом на 1 липня в країні працювали 4754 банківські відділення. Такі дані оприлюднив Національний банк України, підбивши підсумки роботи банківського сектору за перші шість місяців року.

Найбільше відділень за цей період закрив Ощадбанк — 16. На другому місці за темпами скорочення опинився Райффайзен Банк, який припинив роботу 10 підрозділів. ПриватБанк скоротив мережу на вісім відділень. До першої п’ятірки також увійшли Укрексімбанк і ТАСкомбанк, кожен із яких закрив по п’ять відділень.

Водночас частина банків продовжує розширювати фізичну присутність. Найактивніше мережу збільшив Акордбанк, який відкрив шість нових відділень. МТБ Банк запустив три нові офіси, ще два відкрив АСВІО Банк. Це свідчить про різні підходи фінансових установ до розвитку бізнесу: одні роблять ставку на цифрові сервіси, інші — на розширення регіональної мережі.

Попри скорочення кількості офісів, Ощадбанк залишається найбільшою банківською мережею країни — станом на 1 липня він мав 1115 відділень. Друге місце посідає ПриватБанк із 1050 відділеннями. Далі розташувалися Райффайзен Банк із 282 підрозділами та ПУМБ, який має 220 відділень.

Паралельно Ощадбанк анонсував зміни в тарифній політиці. Із 1 серпня банк почне застосовувати щомісячну комісію в розмірі 150 гривень за рахунками, на яких протягом року не було жодних операцій. Водночас автоматичне списання банківських комісій або внутрішні перекази між власними картками не вважатимуться рухом коштів і не поновлюватимуть активність рахунку.

У банку уточнили, що якщо на рахунку залишилося менше 150 гривень, буде списано лише фактичний залишок. Негативний баланс через таку комісію не утворюватиметься, а заборгованість перед банком не накопичуватиметься.

Скорочення кількості відділень є довгостроковою тенденцією банківського сектору. Фінансові установи дедалі більше інвестують у мобільний банкінг, дистанційну ідентифікацію клієнтів та онлайн-сервіси, що дозволяє зменшувати витрати на утримання фізичної інфраструктури. Водночас у невеликих містах і сільській місцевості відділення залишаються важливим каналом доступу до фінансових послуг, особливо для пенсіонерів та людей, які не користуються цифровими сервісами.

Національний банк України регулярно публікує статистику щодо мережі банківських установ і контролює виконання вимог щодо доступності фінансових послуг. Найбільші державні банки продовжують відігравати ключову роль у виплаті пенсій, соціальної допомоги, обслуговуванні бюджетних установ і реалізації державних фінансових програм, тоді як приватні банки дедалі активніше розвивають цифрові канали обслуговування.