Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн

Державний Ощадбанк із 1 серпня 2026 року змінює тарифи для фізичних осіб і підвищує комісію за обслуговування неактивних карткових рахунків зі 100 грн до 150 грн на місяць. Про нові умови фінансова установа повідомила своїх клієнтів. Плата стягуватиметься автоматично з рахунків, якими не користувалися протягом 12 місяців поспіль, якщо на них залишаються кошти.

Новий тариф застосовуватиметься до карткових рахунків, за якими протягом року не було жодної активної операції. Йдеться як про видаткові операції, зокрема оплату товарів, послуг або перекази, так і про будь-які надходження коштів. Навіть поповнення рахунку на символічну суму перериває відлік періоду неактивності та не дозволяє банку застосувати відповідну комісію.

Після набуття чинності нових тарифів власники неактивних рахунків сплачуватимуть 150 грн щомісяця замість нинішніх 100 грн. У річному вимірі максимальна сума таких списань зросте з 1200 грн до 1800 грн, якщо рахунок залишатиметься неактивним увесь період. Списання здійснюється автоматично без окремого попередження клієнта, але лише за умови, що на рахунку є достатній залишок коштів. Якщо баланс дорівнює нулю, комісія не списується, а заборгованість не формується.

В Ощадбанку також пояснили, що тривала відсутність активності може призвести не лише до списання комісії. Якщо на рахунку відсутні кошти, а нульовий залишок зберігається до трьох років, банк має право закрити такий рахунок у примусовому порядку відповідно до чинних правил обслуговування клієнтів.

Щоб уникнути додаткових витрат, достатньо хоча б один раз на рік здійснити будь-яку операцію. Це може бути оплата покупки, переказ коштів або поповнення рахунку навіть на мінімальну суму. Після такої операції відлік 12-місячного періоду починається заново, а рахунок вважається активним.

Підвищення комісії може торкнутися значної кількості клієнтів банку. Частина українців використовує рахунки в Ощадбанку для тривалого зберігання заощаджень, роками не здійснюючи жодних операцій. У таких випадках регулярні списання можуть виявитися несподіваними, особливо якщо власник рахунку не стежить за змінами тарифів або не ознайомлюється з оновленнями договорів і тарифних пакетів.

За даними останньої звітності Національного банку України, станом на 1 травня 2026 року Ощадбанк обслуговував 12,5 млн вкладників-фізичних осіб. Загальний обсяг коштів населення на рахунках банку становив 247,5 млрд грн. Це робить установу одним із найбільших банків країни за кількістю клієнтів та обсягом депозитного портфеля населення, тому зміни тарифів можуть вплинути на значну кількість власників карткових рахунків.