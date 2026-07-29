Орнелла Муті та її донька вирішили отримати громадянство Росії
2026-29-07    123

Орнелла Муті та її донька вирішили отримати громадянство Росії

Італійська акторка Орнелла Муті та її донька, співачка Найке Рівеллі, подають заяву на отримання російського громадянства. Про це Рівеллі повідомила, заявивши, що вони мають російське коріння та планують у майбутньому проживати в Москві або Санкт-Петербурзі, де також хотіли б придбати житло для своєї родини.

За словами Найке Рівеллі, рішення звернутися по російське громадянство пов’язане з бажанням відчувати себе «по-справжньому вдома». Вона зазначила, що вони з матір’ю не можуть відмовитися від свого походження, сімейних зв’язків і друзів. Співачка наголосила, що російське коріння є важливою частиною їхньої сімейної історії.

Раніше донька Орнелли Муті повідомляла, що вони розглядають можливість придбання нерухомості в Москві або Санкт-Петербурзі. За її словами, житло планують використовувати не лише для власного проживання під час візитів до Росії, а й для розміщення інших членів родини, які також відвідуватимуть країну.

Орнелла Муті протягом багатьох років неодноразово відвідувала Росію, брала участь у культурних заходах та підтримувала професійні контакти з російськими діячами культури. У різні роки вона заявляла про своє тепле ставлення до країни та її культури. Після початку повномасштабної війни Росії проти України увага до публічних заяв іноземних знаменитостей щодо Росії значно посилилася.

Орнелла Муті, справжнє ім’я якої Франческа Романа Рівеллі, народилася в Римі та є однією з найвідоміших італійських акторок. Вона здобула світову популярність завдяки ролям у фільмах «Приборкання норовливого», «Божевільно закоханий», «Остання жінка» та десятках інших кінокартин. Її донька Найке Рівеллі також працює у сфері культури, займаючись музичною творчістю та модельною діяльністю.

Питання отримання російського громадянства іноземними діячами культури останніми роками неодноразово ставало предметом суспільної уваги. Частина відомих артистів уже оформила російські паспорти або заявляла про намір це зробити, тоді як інші, навпаки, припинили співпрацю з Росією після 2022 року. Заява Орнелли Муті та її доньки пролунала на тлі триваючої міжнародної ізоляції Росії та санкцій, запроваджених низкою держав.

Процедура набуття російського громадянства передбачає подання заяви, її перевірку уповноваженими органами та ухвалення відповідного рішення. Терміни розгляду можуть відрізнятися залежно від підстав отримання громадянства та статусу заявників. Наразі інформації про завершення процедури або ухвалене рішення щодо заяв Орнелли Муті та Найке Рівеллі не оприлюднено.

Інтерес до цієї теми пояснюється не лише популярністю італійської акторки, а й тим, що публічні рішення відомих іноземців щодо зміни громадянства нерідко набувають політичного та дипломатичного резонансу. Водночас самі Орнелла Муті та Найке Рівеллі пояснюють свої наміри сімейними обставинами, походженням та бажанням мати постійне місце проживання в Росії.

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