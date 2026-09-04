Оренда на заході України різко зросла на тлі атак на Київ
2026-04-09    106

Оренда на заході України різко зросла на тлі атак на Київ

Через посилення російських обстрілів Києва та області дедалі більше мешканців столиці, які можуть працювати дистанційно та вивозять дітей, шукають житло у західних областях. Це вже позначилося на вартості оренди: за даними ЛУН, у Львові середня ціна однокімнатної квартири з травня до 3 вересня зросла з 20 тис. до 26,3 тис. грн на місяць, а в Ужгороді річне подорожчання таких квартир сягнуло 40%.

Зростання попиту почалося ще влітку, коли безпекова ситуація у столиці погіршилася. У серпні та на початку вересня потік орендарів посилився, що особливо помітно на ринках міст, які традиційно розглядають як альтернативу столиці через відносно нижчі ризики атак.

У Львові найбільше змінилися ціни на однокімнатні квартири. У травні середня ставка становила 20 тис. грн, у липні — 22,5 тис., у серпні — 24,7 тис., а станом на 3 вересня — вже 26,3 тис. грн. Двокімнатні квартири за той самий період подорожчали з 24 тис. грн у травні до 31,4 тис. грн на початку вересня.

Попит почав змінювати і географію цін усередині Львова. У Шевченківському районі середня оренда однокімнатної квартири становить близько 26,9 тис. грн, тоді як у віддаленішому Сихівському — 24,7 тис. грн. Різниця становить трохи більше 2 тис. грн, або менш як 10%. За словами рієлторів, раніше розрив між центральнішими та периферійними районами зазвичай був більшим. Причина — активний попит на дешевше житло на околицях, який підштовхує ціни там швидше, ніж у дорожчих районах.

В Івано-Франківську однокімнатні квартири у липні в середньому здавалися за 18 тис. грн, двокімнатні — за 22,5 тис., трикімнатні — за 32,5 тис. На початку вересня середня ставка для однокімнатної квартири зросла до 21,5 тис. грн, для двокімнатної — до 25,9 тис. грн. Вартість трикімнатних квартир при цьому залишилася на рівні близько 32,5 тис. грн.

Найпомітніша динаміка спостерігається в Ужгороді. Влітку середня ціна однокімнатної квартири становила 22,5 тис. грн, а двокімнатної — 26 тис. На початку вересня показники зросли відповідно до 29,1 тис. і 30,3 тис. грн. За рік оренда однокімнатного житла в місті збільшилася приблизно на 40%, а двокімнатного — на 61%.

Однією з причин високого попиту на Ужгород залишається його географічне розташування та відносно спокійна безпекова ситуація. Місто розташоване далеко від основних напрямків російських ракетних атак, а повітряні тривоги трапляються значно рідше, ніж у багатьох інших великих містах. Цей фактор збільшує конкуренцію серед орендарів, які готові платити більше за житло у відносно безпечному регіоні.

У Чернівцях однокімнатні квартири за літо подорожчали з 15,8 тис. грн у липні до приблизно 18 тис. на початку вересня. Середня ставка для двокімнатного житла збільшилася з 20,6 тис. до 22,5 тис. грн. Таким чином, підвищення охоплює не лише Львів чи Ужгород, а й інші міста, куди потенційно можуть переміщуватися мешканці столиці.

Водночас київський ринок демонструє протилежну динаміку. За даними ЛУН, середня заявлена оренда однокімнатної квартири знизилася з 19 тис. грн у липні до 18 тис. на початку вересня. Фактична ціна укладених угод є ще нижчою: квартири, виставлені приблизно за 18 тис. грн, у середньому здаються за 16,9 тис. Двокімнатне житло подешевшало із 28 тис. до 26,9 тис. грн, а середня ціна реальної угоди становить близько 21,9 тис. грн.

Така різниця між ціною оголошення та реальною угодою свідчить про посилення позицій орендарів у столиці. Власники квартир змушені погоджуватися на торг, тоді як у західних містах дефіцит пропозиції на тлі нового попиту дозволяє орендодавцям переглядати ставки вгору.

Учасники ринку очікують, що подальша динаміка залежатиме насамперед від безпекової ситуації. Якщо атаки на Київ та область продовжаться з нинішньою інтенсивністю, частина мешканців може й надалі шукати довгострокове житло на заході країни. Це створюватиме додатковий тиск на орендні ставки та може посилити дефіцит доступних квартир у містах із найбільшим припливом переселенців.

Подібний стрибок цін уже спостерігався у Львові після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді через різке збільшення кількості людей, які виїжджали із зон бойових дій, оренда житла в місті в окремих випадках доходила до 1–1,5 тис. доларів за однокімнатну квартиру. Нинішня ситуація відрізняється масштабом і характером міграції, однак повторює ключовий механізм: обмежена пропозиція зустрічається з різким зростанням попиту.

Івано-Франківськ, Львів, оренда житла, ринок нерухомості, Ужгород
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