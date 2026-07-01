Оренда квартир на Харківщині подорожчала майже на 85% за рік

Вартість оренди житла в Україні продовжує зростати, а найвищі темпи подорожчання зафіксовано в Харківській області. За підсумками травня 2026 року медіанна ціна оренди двокімнатних квартир у регіоні збільшилася майже на 85% у річному вимірі та досягла 12 тисяч гривень на місяць. Про це свідчать дані аналітиків OLX Нерухомість, які проаналізували ситуацію на ринку довгострокової оренди.

Найбільш відчутне зростання зафіксовано саме у сегменті двокімнатного житла. Якщо рік тому орендарі в середньому сплачували близько 6,5 тисячі гривень на місяць, то тепер медіанна вартість становить уже 12 тисяч гривень. Таким чином Харківська область стала лідером серед усіх регіонів України за темпами подорожчання оренди.

Значно зросли й ціни на трикімнатні квартири. За останні 12 місяців їхня медіанна вартість оренди збільшилася на 67% і наразі становить близько 15 тисяч гривень на місяць. Експерти пов’язують таку динаміку зі змінами попиту на більш просторе житло та поступовим поверненням населення до регіону.

Не оминула тенденція і сегмент однокімнатних квартир. За рік середня вартість їхньої оренди піднялася на 44% — до 6,5 тисячі гривень на місяць. Попит на компактне житло залишається стабільно високим серед студентів, молодих сімей, внутрішньо переміщених осіб та працівників, які повертаються до великих міст.

Аналітики зазначають, що найшвидше ціни зростають саме у прифронтових регіонах. Окрім Харківської області, суттєве підвищення вартості оренди спостерігається також у Запорізькій області. Попри безпекові ризики, кількість охочих орендувати житло поступово збільшується, тоді як пропозиція не встигає за зростанням попиту.

Водночас найдорожчим ринок оренди залишається у західних областях України. Саме там абсолютні ціни на житло продовжують перевищувати показники більшості інших регіонів країни. Така ситуація сформувалася після початку повномасштабної війни через масштабну внутрішню міграцію населення та значне навантаження на житловий фонд.

Фахівці ринку нерухомості пояснюють, що нинішня тенденція пов’язана одразу з кількома чинниками. Серед них — повернення частини українців до великих міст, скорочення кількості доступних квартир, інфляційні процеси та зростання витрат власників житла. У результаті навіть у регіонах, які залишаються поблизу зони бойових дій, ціни на довгострокову оренду демонструють рекордні темпи зростання.

Експерти прогнозують, що за відсутності істотного збільшення пропозиції житла ринок і надалі залишатиметься під тиском високого попиту. Це може призвести до подальшого перегляду вартості оренди в низці регіонів, особливо у великих містах та областях із активною внутрішньою міграцією.