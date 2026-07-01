Оприлюднено рейтинг університетів «ТОП-200 Україна 2026»

В Україні представили результати щорічного академічного рейтингу закладів вищої освіти «ТОП-200 Україна 2026», який визначає найкращі університети країни за комплексом освітніх, наукових та міжнародних показників. Рейтинг сформовано Центром міжнародних проєктів «Євроосвіта» з урахуванням рекомендацій IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. У дослідженні враховано трансформацію системи вищої освіти в умовах воєнних дій та структурних реформ, а також зміну підходів до оцінювання університетської діяльності.

У процесі формування рейтингу використано десять ключових індикаторів, що охоплюють якість освіти, наукові дослідження, інноваційну активність, міжнародну співпрацю та участь у глобальних освітніх ініціативах. Окрему вагу цього року надали показникам сталого розвитку та соціальної відповідальності університетів, а також їхній здатності інтегруватися у міжнародний науково-освітній простір. Зокрема, посилено вплив даних із QS Sustainability Rankings та THE Sustainability Impact Ratings.

До топ-20 рейтингу увійшли провідні заклади з різних регіонів України. Найбільше представництво мають університети Києва, Львова, Харкова та Дніпра, що відображає збереження концентрації академічного потенціалу у великих освітніх центрах. Також у списку присутні виші з Сум, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Одеси та Ужгорода, що свідчить про розширення регіональної конкуренції.

Перше місце у рейтингу 2026 року посів Національний університет «Львівська політехніка» з індексом 5,11. Другу позицію зайняв Київський національний університет імені Тараса Шевченка з показником 5,91. Третє місце дісталося Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з індексом 6,29.

Четверту сходинку посів Сумський державний університет (7,14), п’яту — Львівський національний університет імені Івана Франка (8,76). На шостому місці розташувався Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна з індексом 8,9. Далі у першій десятці йдуть Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний університет біоресурсів і природокористування України та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Згідно з оприлюдненими даними, перша десятка демонструє стабільність провідних позицій українських університетів, де ключову роль відіграють класичні та технічні заклади з розвиненою науковою базою. Водночас у середній частині рейтингу фіксується посилення позицій регіональних університетів та профільних вишів, які активніше інтегруються в міжнародні проєкти та освітні програми.

Окрему увагу укладачі рейтингу приділяють впливу війни на систему вищої освіти. У матеріалах зазначається, що частина університетів продовжує працювати в умовах релокації або пошкодженої інфраструктури, що впливає на їхні показники. Попри це, загальна структура рейтингу демонструє відносну стабільність провідних позицій та поступове відновлення освітньої системи.

Методологія рейтингу передбачає поєднання міжнародних і національних індикаторів, включно з оцінкою академічної репутації, наукової продуктивності та рівня інтернаціоналізації. Окремо враховуються результати участі університетів у конкурсах наукових грантів і проєктів, а також їхня співпраця з іноземними партнерами.

Результати «ТОП-200 Україна 2026» використовуються як орієнтир для абітурієнтів, освітніх аналітиків та державних структур, що формують політику у сфері вищої освіти. Рейтинг також відображає загальні тенденції розвитку українського академічного середовища в умовах воєнних і післявоєнних трансформацій.