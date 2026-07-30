Опозиціонера Дениса Дашкевича звинуватили у підготовці замаху на дітей Тихановської

У Білорусі заявили про нібито підготовку замаху на дітей лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, а виконавцем, за твердженнями, мав стати опозиційний активіст Денис Дашкевич. Про це стало відомо після заяви колишнього опозиційного журналіста Романа Протасевича, який нині вважається наближеним до білоруської влади. Сам Дашкевич визнав, що писав емоційні повідомлення після втрати статусу біженця в Польщі, однак заперечив будь-які наміри вчиняти насильство.

Кількома днями раніше Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що попередило польську сторону про підготовку неназваного теракту. Жодних подробиць тоді не наводилося. Згодом Протасевич заявив, що йшлося саме про можливий замах на дітей Світлани Тихановської. За його словами, інформація нібито стосувалася представника білоруської опозиції.

Низка білоруських опозиційних медіа повідомила, що фігурантом цієї історії є Денис Дашкевич. За їхніми даними, приводом стали повідомлення, які активіст надсилав після отримання рішення польської влади про позбавлення його статусу біженця. Сам Дашкевич підтвердив факт листування, але наголосив, що його слова були емоційною реакцією на ситуацію, а не планом реальних дій.

За словами активіста, він звертався до кількох правозахисників і написав повідомлення зі змістом на кшталт: «Що, вбити дітей Тихановської, щоб звернули увагу на мою проблему?». Він визнав авторство цих слів, але підкреслив, що не робив жодних кроків для їх реалізації, не шукав контактів із родиною Тихановської, не надсилав їй повідомлень і не публікував подібних закликів у відкритому доступі.

Дашкевич також повідомив, що вже надав пояснення польським правоохоронним органам. За його словами, після проведення необхідних процесуальних дій його відпустили. Інформації про висунення йому офіційних обвинувачень польською стороною або застосування запобіжних заходів наразі не оприлюднено.

Світлана Тихановська після президентських виборів 2020 року залишила Білорусь і проживає за кордоном, а її команда продовжує політичну діяльність в еміграції. Білоруська влада неодноразово звинувачувала представників опозиції у підготовці злочинів і змов, тоді як опозиційні структури називають багато таких справ політично мотивованими. На момент публікації незалежних підтверджень тверджень про підготовку замаху на дітей Тихановської не оприлюднено.

Денис Дашкевич — білоруський громадський активіст і колишній редактор регіонального видання «Рогачов онлайн». Він займався громадсько-політичною діяльністю та працював у сфері незалежних медіа. У 2023 році Дашкевич повідомляв про відмову від білоруського громадянства, а раніше розповідав про переслідування з боку білоруської влади та участь у громадських ініціативах. Його ім’я також згадувалося у контексті діяльності незалежних журналістських та правозахисних проєктів за межами Білорусі.