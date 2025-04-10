Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонує держава
2025-10-04    142

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонує держава

НКЦБФР опублікувала проєкт оподаткування віртуальних активів в Україні. ㅤ

❌ Що будуть обкладати податком:

▪️ Прибуток від продажу криптовалюти за фіат або товари/послуги
▪️ Оплата товарів/послуг криптою ㅤ

Ставки податку:
— стандарт: 18% + 1,5% військовий збір
— пільгові варіанти: 5% або 9% — обговорюються для окремих випадків ㅤ (https://t.me/+U5UEb9-cs200MzNi)

✔️ Що не обкладається податком:

— майнінг
— стейкінг
— холдінг/зберігання токенів ㅤ
— створення токенів
— airdrop (якщо не використовується для оплати)

Поки це лише проєкт, його подали на обговорення депутатам та ринку. Але напрямок вже зрозумілий: легалізація = регуляція.

криптовалюта, оподаткування криптовалюти
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