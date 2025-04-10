Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонує держава

НКЦБФР опублікувала проєкт оподаткування віртуальних активів в Україні. ㅤ
❌ Що будуть обкладати податком:
▪️ Прибуток від продажу криптовалюти за фіат або товари/послуги
▪️ Оплата товарів/послуг криптою ㅤ
Ставки податку:
— стандарт: 18% + 1,5% військовий збір
— пільгові варіанти: 5% або 9% — обговорюються для окремих випадків ㅤ (https://t.me/+U5UEb9-cs200MzNi)
✔️ Що не обкладається податком:
— майнінг
— стейкінг
— холдінг/зберігання токенів ㅤ
— створення токенів
— airdrop (якщо не використовується для оплати)
Поки це лише проєкт, його подали на обговорення депутатам та ринку. Але напрямок вже зрозумілий: легалізація = регуляція.