Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонує держава

НКЦБФР опублікувала проєкт оподаткування віртуальних активів в Україні. ㅤ

❌ Що будуть обкладати податком:

▪️ Прибуток від продажу криптовалюти за фіат або товари/послуги

▪️ Оплата товарів/послуг криптою ㅤ

Ставки податку:

— стандарт: 18% + 1,5% військовий збір

— пільгові варіанти: 5% або 9% — обговорюються для окремих випадків ㅤ (https://t.me/+U5UEb9-cs200MzNi)

✔️ Що не обкладається податком:

— майнінг

— стейкінг

— холдінг/зберігання токенів ㅤ

— створення токенів

— airdrop (якщо не використовується для оплати)

Поки це лише проєкт, його подали на обговорення депутатам та ринку. Але напрямок вже зрозумілий: легалізація = регуляція.