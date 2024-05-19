OpenAI представила GPT-4o

OpenAI представила останню версію технології, яка лежить в основі її чату ChatGPT. GPT-4o буде доступний усім користувачам попередньої версії, включно з тими, хто не платить за користування сервісом.

Нова версія працює швидше за попередню і поводиться більш розкуто — може дозволити собі трохи побалакати, а то й пофліртувати.

GPT-4o може:

зчитувати зображення

обговорювати побачене

перекладати з однієї мови на іншу

розпізнавати емоції за виразом обличчя.

Робот, на відміну від попередніх версій, також може запам’ятовувати попередні розмови.

Його можна переривати на півслові, і в нього легший розмовний ритм — під час демонстрації затримки між запитанням і відповіддю практично не було.