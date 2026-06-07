OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту запуску, — FT
2026-07-06    142

OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту запуску, — FT

Компанія OpenAI працює над масштабним оновленням ChatGPT, яке може стати найбільшим з часу запуску сервісу у 2022 році. Як повідомляє Financial Times, розробник штучного інтелекту планує перетворити чат-бот на універсальну платформу для виконання повсякденних завдань. Йдеться про впровадження ШІ-агентів, які зможуть не лише відповідати на запити користувачів, а й самостійно виконувати різні дії від їхнього імені, включаючи бронювання поїздок, керування календарем, написання програмного коду та роботу з цифровими сервісами.

За даними видання, у компанії вважають, що наступний етап розвитку штучного інтелекту пов’язаний саме з агентними системами. Якщо нинішні чат-боти здебільшого надають інформацію та генерують контент, то нові рішення мають перейти до виконання практичних завдань без постійного втручання людини. Такий підхід дозволить користувачам делегувати частину рутинних процесів штучному інтелекту.

Розвиток агентних технологій став одним із головних напрямків конкуренції на ринку генеративного ШІ. Над аналогічними рішеннями працюють також Google, Microsoft, Anthropic та низка інших технологічних компаній. Учасники ринку розглядають агентів як наступну еволюцію цифрових помічників, здатних взаємодіяти з різними програмами та сервісами в єдиному середовищі.

Financial Times зазначає, що OpenAI прагне створити навколо ChatGPT так званий «суперапп» — багатофункціональну платформу, де користувачі зможуть вирішувати широкий спектр завдань без необхідності переходити між різними застосунками. Подібна модель вже довела ефективність у країнах Азії, де популярністю користуються сервіси, що поєднують месенджери, платежі, покупки та інші функції в одному інтерфейсі.

Потенційні можливості майбутніх агентів можуть охоплювати організацію подорожей, оформлення замовлень, планування робочого дня, автоматизацію офісних процесів і допомогу в розробці програмного забезпечення. Частину таких функцій OpenAI вже тестує у власних продуктах. Компанія раніше представила інструменти для роботи з файлами, аналізу даних, програмування та взаємодії з вебресурсами, однак нове оновлення має суттєво розширити рівень автономності системи.

Інтерес до агентного ШІ зростає на тлі активного розвитку ринку генеративних технологій. За оцінками аналітиків, протягом останніх двох років кількість корпоративних впроваджень штучного інтелекту суттєво збільшилася, а компанії шукають способи автоматизувати дедалі більше бізнес-процесів. Саме тому виробники ШІ-рішень намагаються запропонувати інструменти, які здатні не лише генерувати відповіді, а й досягати конкретного результату.

На думку експертів, поява повноцінних агентів може змінити підхід до використання цифрових сервісів так само, як свого часу змінили ринок смартфони або пошукові системи. Водночас зростання автономності штучного інтелекту ставить нові питання щодо безпеки, конфіденційності даних та відповідальності за дії алгоритмів. Саме ці аспекти можуть стати ключовими під час запуску нових функцій ChatGPT.

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