Країни ОПЕК+ 29 листопада мають провести серію міністерських зустрічей, під час яких обговорять політику видобутку нафти на 2027 рік. За інформацією джерел Reuters, учасники переговорів схиляються до збереження чинних цільових показників виробництва у першому кварталі наступного року на тлі нестабільності на Близькому Сході та суперечок щодо оцінки виробничих можливостей окремих держав.

Йдеться про одну з найважливіших зустрічей нафтового об’єднання наприкінці року. Чинні домовленості щодо обсягів видобутку розраховані до 31 грудня 2026 року, тому учасникам необхідно визначити параметри подальшої політики та узгодити нові базові показники для кожної країни.

За словами джерел, сторони попередньо домовилися не змінювати цільові показники видобутку в січні-березні 2027 року. Водночас остаточне рішення залежатиме від перебігу переговорів і оцінки ситуації на міжнародному енергетичному ринку.

Одним із ключових питань залишається перегляд виробничих потужностей країн-учасниць. Цей процес має допомогти визначити справедливіші квоти для держав, які інвестували у розширення нафтовидобутку. Проте оцінки окремих учасників викликають суперечки, оскільки від базового рівня виробництва залежить обсяг дозволеного видобутку.

Особливо активно питання квот порушує Ірак, який домагається перегляду оцінки власних виробничих можливостей. Раніше аналогічні розбіжності виникали між Об’єднаними Арабськими Еміратами та іншими учасниками об’єднання. У травні 2026 року ОАЕ залишили ОПЕК та ОПЕК+, що стало важливим випробуванням для єдності нафтового альянсу.

На переговори впливає і ситуація навколо Ірану. Воєнні ризики, обмеження експорту та загрози для морських маршрутів у Перській затоці ускладнюють прогнозування пропозиції нафти на світовому ринку. Особливе значення має Ормузька протока, через яку проходить значна частина міжнародних поставок енергоносіїв.

Учасники ринку уважно стежать за можливими змінами квот, оскільки збільшення пропозиції може посилити тиск на ціни, тоді як додаткові обмеження здатні підтримати вартість сировини. На рішення також впливають рівень світового попиту, запаси нафти та темпи відновлення поставок із регіонів, охоплених конфліктами.

За даними ринкових оглядів, напередодні зустрічі грудневі контракти на Brent завершили торговельну сесію поблизу 95,44 долара за барель. Протягом тижня котирування зросли на 3,1%. Американська WTI завершила торги на рівні 83,08 долара за барель.

Для України рішення ОПЕК+ має непряме, але важливе значення. Зміни світових цін на нафту впливають на вартість нафтопродуктів, логістичні витрати та інфляційний тиск. Крім того, ціни на нафту залишаються одним із чинників формування доходів російського бюджету, значна частина яких використовується для фінансування війни.

Остаточні параметри політики альянсу на 2027 рік мають показати, наскільки учасники готові координувати виробництво в умовах геополітичної нестабільності. Якщо попередню домовленість про збереження обсягів підтвердять, це стане сигналом продовження обережної політики щодо пропозиції нафти на початку наступного року.