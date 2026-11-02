Опалення в Україні: де батареї незабаром почнуть теплішати

2 листопада в Києві, Черкасах, Чернівцях, Полтаві, Запоріжжі, Івано-Франківську та Ірпені розпочинають або продовжують запуск опалення в житлових будинках. Подачу тепла організовують поступово: у частині міст підключення триватиме кілька днів, а в окремих громадах завершення робіт залежатиме від електропостачання та готовності внутрішньобудинкових систем.

У Києві централізоване опалення почали подавати до житлового сектору в понеділок. Мер Віталій Кличко пояснив, що запуск системи теплопостачання столиці, мережі якої мають протяжність близько 3 тис. км, може тривати до семи днів. Тому комунальні служби розпочали підключення будинків до прогнозованого зниження температури.

Опалювальний сезон у столиці офіційно стартував 16 жовтня, однак спочатку тепло подавали до закладів соціальної сфери. За заявками керівників підключили майже половину таких об’єктів. Опалення вже отримують 157 медичних закладів, 402 дитячі садки та 85 шкіл. Житлові будинки почали підключати окремим етапом.

У Черкасах подачу тепла населенню також розпочали 2 листопада. Міський голова Анатолій Бондаренко повідомив, що підключення житлових будинків відбуватиметься поступово й триватиме кілька днів. Через це час появи тепла залежатиме від конкретної адреси. Освітні та медичні установи міста почали опалювати раніше.

У Чернівцях рішення про початок опалювального сезону для житлових будинків і підприємств ухвалили 30 жовтня на позачерговому засіданні виконавчого комітету. За словами міського голови Романа Клічука, підставою стало очікуване поступове зниження середньодобової температури. Соціальні об’єкти міста почали отримувати тепло ще 20 жовтня — за зверненнями їхніх керівників.

У Полтавській громаді опалювальний період 2026–2027 років стартує 2 листопада. За інформацією «Полтаваобленерго», котельні запускатимуть відповідно до погодженого графіка протягом двох діб. Частина мешканців має отримати тепло в понеділок, інші — у вівторок, 3 листопада. Якщо після завершення запуску опалення в будинку не з’явиться, мешканцям рекомендують звертатися до балансоутримувачів — керуючих компаній, житлово-будівельних кооперативів або ОСББ.

У Запоріжжі котельні вмикатимуть поетапно з 2 до 9 листопада. Про графік повідомила секретар міської ради та виконувачка обов’язків міського голови Регіна Харченко. Після подачі теплоносія керуючі компанії, ОСББ і ЖБК мають перевірити внутрішньобудинкові системи, видалити повітря та продути стояки. Контакт-центр міста за номером 1580 почне приймати звернення щодо відсутності опалення з 10 листопада.

В Івано-Франківську котельні почали поступово запускати в ніч на 2 листопада. Міський голова Руслан Марцінків очікує, що до кінця дня більшість із них працюватиме. За його даними, у місті залишаються 499 будинків із централізованим опаленням. Фактична поява тепла в оселях залежатиме від темпів запуску котелень і роботи систем у самих будинках.

В Ірпені Київської області комунальне підприємство «Теплоенергопостач» розпочало подачу теплоносія до житлових будинків та об’єктів соціальної сфери. Водночас комунальники попередили, що через відключення електроенергії запуск може затягнутися. Тому мешканці різних будинків отримуватимуть тепло не одночасно.

У Вінниці опалювальний сезон для населення розпочався 1 листопада. Станом на 11:00 2 листопада тепло подали до 487 із 1210 житлових будинків, які обслуговує підприємство «Вінницяміськтеплоенерго». У соціальній сфері опалюються 47 дитячих садків, дев’ять медичних закладів, 31 школа та три навчально-виховні комплекси. Підключення решти будинків триває.

У Слов’янську Донецької області подачу тепла розпочали 1 листопада. За інформацією міського голови Вадима Ляха, станом на 14:00 неділі опалення вже подавали до 254 багатоповерхових будинків. Водночас комунальні служби продовжували роботи, щоб теплоносій надійшов безпосередньо до квартир.

У Тернополі та Хмельницькому опалення для житлового сектору почали запускати ще 28 жовтня. Як і в інших містах, підключення організували поетапно. Різні дати старту пояснюються місцевими рішеннями та станом теплових мереж, а не єдиним графіком для всієї країни.

Початок подачі теплоносія до будинку не завжди означає, що батареї нагріються того самого дня. Після запуску котелень комунальним службам і відповідальним за будинки організаціям потрібно перевірити циркуляцію води, налаштувати обладнання та усунути повітряні пробки. У разі аварій або перебоїв з електроенергією ці роботи можуть тривати довше. Тому мешканцям радять повідомляти про відсутність тепла насамперед управителів будинків або відповідні комунальні служби.