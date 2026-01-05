Оновлено правила придбання газових пістолетів та балончиків

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків, — це випливає з Постанови Кабміну.

Газові балончики можуть придбаватися, носитися, перевозитися та зберігатися юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та громадянами, які досягли 18-річного віку, без будь-яких дозволів.

Жодних довідок, медичних висновків або реєстрації для балончика Положення не вимагає.

Зовсім інша логіка закладена щодо газових пістолетів і револьверів.

✅Зберігання, носіння, перевезення та застосування безномерних або саморобних газових пістолетів і револьверів забороняється.

✅Заборонено носити саморобну або безномерну зброю.

✅Щоб купити — потрібен дозвіл від поліції, довідка від лікаря та підтвердження знань правил.

✅Після придбання — ще окремий дозвіл на носіння та зберігання.