Оновлено правила придбання газових пістолетів та балончиків

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків, — це випливає з Постанови Кабміну.
Газові балончики можуть придбаватися, носитися, перевозитися та зберігатися юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та громадянами, які досягли 18-річного віку, без будь-яких дозволів.
Жодних довідок, медичних висновків або реєстрації для балончика Положення не вимагає.
Зовсім інша логіка закладена щодо газових пістолетів і револьверів.
✅Зберігання, носіння, перевезення та застосування безномерних або саморобних газових пістолетів і револьверів забороняється.
✅Заборонено носити саморобну або безномерну зброю.
✅Щоб купити — потрібен дозвіл від поліції, довідка від лікаря та підтвердження знань правил.
✅Після придбання — ще окремий дозвіл на носіння та зберігання.