Оновлено правила перереєстрації авто після лізингу

З’явились нові правила перереєстрації авто після лізингу: процес спростили з 1 січня, — відповідна постанова Кабінету Міністрів № 1727, ухвалена наприкінці грудня.

Раніше перереєстрація автомобіля могла бути заблокована, якщо лізингодавець (компанія, що надала авто) потрапляв до Єдиного реєстру боржників. Тепер уряд визначив цей випадок як виняток.

Громадяни, які повністю виконали умови лізингового договору та фактично стали власниками авто, тепер можуть безперешкодно оформити його на себе в сервісних центрах МВС, навіть якщо у лізингової компанії є борги.

Для оформлення права власності у сервісному центрі МВС необхідно надати:

▪️заяву (заповнюється на місці);

▪️паспорт власника або його довіреної особи;

РНОКПП; (ідентифікаційний код);

▪️договір фінансового лізингу разом із документами, що підтверджують повне виконання зобов’язань (довідка про виплату);

▪️техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію);

▪️квитанцію про сплату послуг.