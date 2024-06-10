Оновлення iOS 18: що нового?

Відбулася презентація нового продукту від Apple – основлення iOS 18.
Головне:
- Тепер будь-яку програму на iPhone можна захистити паролем або FaceID – нова фіча Hide an App.
- У iOS можна змінювати колір та розташування іконок.
- В iMessage з’явилося форматування тексту та ефекти для нього. Повідомлення можна відкласти за таймером, ставити реакції на чужі повідомлення.
- З’явилася функція приховування програм.
- Ігровий режим на айфоні. Мінімізація фонових процесів, щоб грати було краще.
- Застосування “Фото” також оновили: суттєво змінився інтерфейс та елементи керування.
- Тепер можна відповідати Siri на запитання “Відповісти на дзвінок?” одним кивком в AIrPods.