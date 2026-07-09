Оля Полякова відреагувала на чутки про новий роман Дантеса
2026-09-07    134

Оля Полякова відреагувала на чутки про новий роман Дантеса

Українська співачка Оля Полякова публічно стала на захист музиканта Володимира Дантеса після обговорення його можливих нових стосунків у медіапросторі. Артистка різко відреагувала на дискусію, що виникла після натяку Дантеса на зміни в особистому житті, та закликала не втручатися у приватне життя інших людей.

Приводом для реакції стала розмова ведучих Слави Дьоміна та Артура Адамова, які в одному з ефірів обговорили можливий новий роман співака та його вплив на творчу діяльність артиста. Під час дискусії співрозмовники висловили різні погляди на те, чи можуть особисті стосунки впливати на професійний розвиток музиканта.

Артур Адамов припустив, що романтичні стосунки можуть негативно позначатися на творчій активності Володимира Дантеса. За його словами, коли артист перебуває у стосунках, це нібито відображається на кар’єрі, тоді як періоди самотності, на його думку, супроводжуються більшою творчою продуктивністю. Слава Дьомін із такою оцінкою не погодився, наголосивши, що творчі успіхи не варто пояснювати виключно особистими обставинами.

Найбільш резонансною стала реакція Олі Полякової, яка залишила коментар під відео з обговоренням. Співачка висловила нерозуміння того, чому особисте життя Дантеса викликає настільки підвищену увагу з боку публіки та медіа. У своєму дописі вона коротко запитала: «Чого вас усіх то непокоїть????», давши зрозуміти, що вважає подібні дискусії недоречними.

Сам Володимир Дантес останнім часом лише побіжно коментував зміни в особистому житті. Артист натякнув, що його серце більше не є вільним, однак не став розкривати особу нової обраниці. Попри численні припущення в соціальних мережах, співак не підтверджував жодної інформації щодо нового роману та не коментував публікації, у яких намагалися встановити особу жінки.

Після розлучення з Надею Дорофєєвою особисте життя Володимира Дантеса регулярно привертає увагу прихильників та журналістів. Будь-які натяки артиста на нові стосунки швидко стають предметом активного обговорення в медіа та соціальних мережах. Водночас сам музикант неодноразово заявляв, що прагне залишати частину особистого життя поза публічним простором.

Оля Полякова також не вперше публічно висловлюється щодо тем, пов’язаних із приватністю українських артистів. Співачка неодноразово закликала поважати особисті кордони публічних людей і утримуватися від поспішних висновків щодо їхніх стосунків чи сімейного життя. Її коментар цього разу став одним із найпомітніших відгуків на дискусію навколо Володимира Дантеса.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи вирішить сам Володимир Дантес публічно розповісти про нові стосунки. Наразі співак не робив офіційних заяв щодо особи своєї ймовірної партнерки, а обговорення ґрунтуються лише на його власних натяках та припущеннях, що з’явилися після них у медійному просторі.

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