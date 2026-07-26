Оля Полякова опинилася в центрі скандалу через відео з російським артистом

Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі обговорення після появи відео, знятого на міжнародному музичному фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у латвійській Юрмалі. На кадрах артистка взаємодіє із Сергієм Григор’євим-Аполлоновим (Grey Wiese) — музикантом російського походження, який багато років живе в Німеччині. Публікація викликала хвилю суперечок у соціальних мережах, після чого відео було видалене зі сторінки фестивалю.

Дискусія розгорнулася навколо того, чи є доречною публічна співпраця українських артистів із вихідцями з Росії, навіть якщо вони давно залишили країну та не підтримують її державну політику. Частина користувачів заявила, що будь-яка взаємодія з російськими публічними особами під час повномасштабної війни є неприйнятною. На їхню думку, артисти, які представляють Україну на міжнародних заходах, повинні особливо уважно ставитися до вибору партнерів для спільного контенту.

Водночас інші користувачі стали на захист Полякової, звернувши увагу на біографію Сергія Григор’єва-Аполлонова. За відкритою інформацією, він понад два десятиліття проживає в Німеччині, отримав німецьке громадянство та ще у 2014 році відмовився від російського паспорта. Також у соцмережах згадували, що музикант прихистив собаку з одеського притулку після загибелі її власників унаслідок російського ракетного удару.

Сам Сергій Григор’єв-Аполлонов раніше неодноразово коментував своє ставлення до війни. В одному з інтерв’ю він розповідав, що після початку повномасштабного вторгнення приїжджав до Москви, щоб на власні очі побачити реакцію російського суспільства. За його словами, багато людей перебували у стані шоку через початок бойових дій. Водночас музикант заявляв, що не вважає правильним вимагати від усіх публічних осіб демонстрації жорсткої політичної позиції, хоча визнавав, що вторгнення повністю змінило його світогляд.

Додаткову увагу до ситуації привернув той факт, що ролик із Поляковою та Григор’євим-Аполлоновим згодом зник із офіційних сторінок фестивалю. Організатори не коментували причини його видалення, однак це лише посилило обговорення у соціальних мережах. Наразі сама Полякова також не робила окремих заяв щодо критики, яка виникла після публікації відео.

Для співачки це вже не перший інформаційний привід за останні місяці. Раніше широкий резонанс викликала її участь у засіданні тимчасової слідчої комісії, де обговорювалося питання представництва України на міжнародних музичних конкурсах. Крім того, навесні артистка повідомила про намір зробити паузу в концертній діяльності в Україні, щоб зосередитися на розвитку міжнародної кар’єри.

Історія навколо фестивалю в Юрмалі вкотре продемонструвала, що питання взаємодії українських публічних осіб із представниками російського культурного середовища залишається одним із найбільш чутливих у суспільстві. Будь-які спільні публічні появи, незалежно від особистої позиції учасників, продовжують викликати активні дискусії та різні оцінки серед аудиторії.