Оля Полякова оголилась заради порівняння

Співачка Оля Полякова приєдналася до інших українських зірок в останньому популярному тренді “Покажи себе у 2016 році”. Зірка показала себе голою у 2016 році, 2006 році і зараз і поділилася думками про життя під час війни. До речі 17 січня, Полякова відзначила свій день народження. Співаці виповнилося 47 років.

У своєму Instagram Полякова опублікувала фото, де вона позує повністю голою у 2016 році на пляжі десь за кордоном на відпочинку. Більше того! Співачка показала себе і в 2006 році, коли вона зробила буквально аналогічне фото, а також в 2026 десь також на відпочинку. Свою посаду співачка захотіла розпочати з подяки.

“Незважаючи на все, що відбувається навколо, у кожного з нас є за що подякувати долі, Богу, Всесвіту – кожен обирає своє. Тому що саме з подяки за мале і велике починається відчуття щастя”, – каже Полякова.

Вона також додала, що сьогодні бути живою в Україні – це вже досягнення, а бути здоровою – це благословення. Артистка зазначила, що за ці роки повномасштабної війни ми розучилися помічати маленькі радощі, але життя продовжується навіть попри страшні часи для українців.

“Життя триває навіть усередині цього хаосу. Вона складається з маленьких кроків, маленьких і великих досягнень, за які обов’язково варто дякувати. Тому що подяка – це і є шлях до щастя”, – впевнена артистка. Полякова подякувала за те, що я жива, здорова, енергійна, красива сексуальна, а також подякувала своєму тілу та душі.