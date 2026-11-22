Соняшникова олія в Україні може подорожчати приблизно до 115 грн за літр уже найближчим часом через скорочення переробки насіння після російських ударів по підприємствах олійної галузі. Такий прогноз 21 листопада озвучив економіст Олег Устенко в ефірі Вечір.LIVE. За його оцінкою, базовий сценарій передбачає зростання ціни приблизно на чверть порівняно з нинішнім орієнтиром близько 90 грн за літр.

«Я б дуже здивувався, якби ціна на соняшникову олію зросла менше ніж, скажімо, на чверть», – сказав Устенко. Він уточнив, що 115 грн за літр – це прогноз для базового сценарію, а не найгірший варіант розвитку подій. Фактична вартість залежатиме від того, наскільки швидко виробники зможуть відновити переробку та які обсяги продукції надійдуть на внутрішній ринок.

Одним із ключових факторів ризику стала зупинка виробничих потужностей великих українських компаній. Після російських атак агрохолдинг Kernel, найбільший виробник та експортер соняшникової олії в країні, оголосив про повну технологічну зупинку своїх олійноекстракційних заводів. Ураження промислових об’єктів вплинуло на роботу підприємств, які переробляють насіння та забезпечують постачання готової продукції.

Проблеми виникли не лише в одного виробника. За даними галузевих оглядів, російські атаки зачепили також підприємства Bunge. Зупинка або обмеження роботи великих переробників скорочує попит заводів на насіння соняшнику та водночас зменшує потенційний обсяг виробництва олії. Це створює ризики для всього ланцюга – від закупівлі сировини в аграріїв до експорту готової продукції.

Устенко звернув увагу, що наслідки можуть вийти за межі українського ринку. Україна є одним із найбільших світових виробників та експортерів соняшникової олії, тому скорочення її пропозиції впливає на міжнародні котирування. За інформацією Argus Media, до 13 листопада ціни на рослинну олію з поставкою в грудні-березні через шість європейських портів зросли на 50 доларів за тонну. Трейдери враховували ризик скорочення майбутніх поставок з України.

За даними галузевої статистики, до середини листопада Україна експортувала близько 540 тис. тонн соняшникової олії. Це приблизно на 400 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період попереднього сезону. Зміни в експортних обсягах відбуваються на тлі зростання ризиків для переробних потужностей і логістики. Якщо пропозиція української продукції на зовнішніх ринках скорочуватиметься, це може посилити конкуренцію між експортерами та внутрішніми покупцями.

За словами Устенка, виробники орієнтуватимуться на вигідніший напрям реалізації продукції. Якщо ціни на зовнішніх ринках будуть вищими, компаніям може бути економічно доцільніше продавати олію за кордон, а не залишати її для українських споживачів. Це створюватиме додатковий тиск на внутрішні ціни навіть за умови, що певні обсяги виробництва вдасться зберегти.

Підвищення вартості олії може вплинути й на інші продукти харчування. Устенко припустив, що дорожчання позначиться, зокрема, на хлібі та макаронних виробах, якщо виробники не зможуть замінити соняшникову олію іншими видами жирів без зміни технології та рецептури. Масштаб такого впливу залежатиме від частки олії в собівартості конкретної продукції, умов закупівлі сировини та можливості підприємств перейти на альтернативні інгредієнти.

Водночас подорожчання до 115 грн не означає, що така ціна одночасно з’явиться в усіх магазинах. Роздрібна вартість залежить від бренду, обсягу пляшки, торговельної мережі, запасів продукції та закупівельних цін. Прогноз економіста також не є офіційним рішенням виробників про перегляд цінників. Якщо робота заводів відновиться або пропозиція на ринку збільшиться за рахунок інших виробників, темпи зростання можуть бути нижчими.

Ситуація на ринку насіння соняшнику розвивається інакше, ніж на ринку готової олії. Через зупинку частини заводів переробники скоротили закупівлі сировини, що посилило тиск на закупівельні ціни для аграріїв. За даними електронної зернової біржі GrainTrade, станом на 18 листопада насіння соняшнику з олійністю 48% закуповували приблизно за 13,5–14,5 тис. грн за тонну з ПДВ із доставкою на завод. За тиждень ціни знизилися приблизно на 1 тис. грн за тонну.

Українська олійна галузь має значні виробничі потужності, однак її робота залежить від безперервного функціонування заводів, доступу до електроенергії, зберігання сировини та можливості відвантажувати продукцію через порти й сухопутні маршрути. Переробка насіння дає не лише олію, а й шрот, який використовують у виробництві кормів. Тому тривале простоювання підприємств може позначитися не тільки на продуктовому ринку, а й на доходах аграріїв та суміжних виробництвах.