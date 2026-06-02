Ольга Сумська: біографія та цікаві факти про українську акторку
2026-02-06    298

Ольга Сумська: біографія та цікаві факти про українську акторку

Ольга Сумська є однією з найвідоміших українських акторок сучасності. Її ім’я добре знайоме глядачам завдяки десяткам ролей у театрі, кіно та телевізійних серіалах. Найбільшу популярність артистці принесла роль Роксолани в однойменному телесеріалі, який став культовим для українського телебачення. Протягом багатьох років Сумська залишається однією з найбільш впізнаваних представниць української культури. Останнім часом акторка також привернула увагу шанувальників після повідомлення про проблеми із зором та проходження лікування.

Біографія

Ольга В’ячеславівна Сумська народилася 22 серпня 1966 року у Львові в родині акторів. Її батьки — народні артисти України В’ячеслав Сумський та Ганна Опанасенко-Сумська. Старша сестра акторки Наталія Сумська також стала відомою артисткою театру та кіно.

Після закінчення школи Ольга вступила до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Навчання завершила у 1987 році, після чого почала працювати в Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки в Києві.

У кіно Сумська дебютувала ще у студентські роки. Проте справжній успіх прийшов до неї у 1997 році після виходу історичного серіалу «Роксолана». Саме ця роль зробила акторку однією з головних телевізійних зірок України.

Протягом кар’єри Ольга Сумська зіграла у десятках фільмів та серіалів. Серед найвідоміших проєктів за її участі — «Роксолана», «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Повернення Мухтара», «Кріпосна», «Скажене весілля» та інші.

У 2009 році акторці було присвоєно звання Народної артистки України.

Крім театру та кіно, Сумська активно займається громадською діяльністю, веде соціальні мережі та бере участь у телевізійних проєктах.

Цікаві факти

Ольга Сумська багато років входить до переліку найпопулярніших українських акторок. Її роль Роксолани досі вважається однією з найуспішніших робіт в історії українського телебачення.

Акторка є авторкою кулінарної книги, в якій зібрала власні рецепти та поради щодо харчування.

Особисте життя знаменитості неодноразово ставало предметом обговорення у ЗМІ. Сумська перебуває у шлюбі з актором Віталієм Борисюком. Пара разом уже понад три десятиліття і вважається однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі.

У акторки двоє доньок — Антоніна та Ганна. Старша донька Антоніна Паперна проживає за кордоном і також пов’язала своє життя з творчою сферою.

У 2025–2026 роках Сумська повідомила підписникам про проблеми із зором. За словами акторки, лікарі діагностували синдром сухого ока, після чого вона почала проходити спеціальне лікування.

Серед захоплень артистки — кулінарія, подорожі, театр та активне спілкування з прихильниками через соціальні мережі.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Ользі Сумській?

Ольга Сумська народилася 22 серпня 1966 року. Вона залишається однією з найвідоміших акторок українського театру та кіно. Попри багаторічну кар’єру, артистка продовжує активно працювати та брати участь у творчих проєктах.

Чим прославилася Ольга Сумська?

Найбільшу популярність акторці принесла роль Роксолани у телесеріалі «Роксолана». Саме після цього проєкту вона стала справжньою телезіркою. Багато глядачів і сьогодні асоціюють її саме з образом легендарної султанші.

Хто чоловік Ольги Сумської?

Чоловіком акторки є український актор і співак Віталій Борисюк. Подружжя багато років працює разом у театральних проєктах. Їхній шлюб часто називають одним із найміцніших серед українських знаменитостей.

Скільки дітей має Ольга Сумська?

У Ольги Сумської двоє доньок — Антоніна та Ганна. Старша донька Антоніна Паперна певний час працювала в акторській сфері та стала відомою завдяки участі у творчих проєктах. Молодша донька Ганна також пов’язана з мистецтвом.

Які проблеми зі здоров’ям нещодавно згадувала акторка?

У 2026 році Ольга Сумська повідомила про проблеми із зором. За її словами, лікарі виявили синдром сухого ока, який супроводжувався дискомфортом та втомою очей. Акторка показала процес лікування та закликала прихильників уважніше ставитися до свого здоров’я.

Висновок

Ольга Сумська вже багато років залишається однією з найяскравіших постатей українського театру та кінематографа. Її творча кар’єра охоплює десятки успішних ролей, а популярність не зменшується навіть через десятиліття після виходу «Роксолани». Попри новини про проблеми зі здоров’ям, артистка продовжує активно працювати, брати участь у культурних проєктах та залишатися у центрі уваги української публіки.

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