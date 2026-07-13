Ольга Стефанишина: біографія та цікаві факти про віцепрем’єрку і дипломатку
2026-13-07    41

Ольга Стефанишина: біографія та цікаві факти про віцепрем’єрку і дипломатку

Ольга Стефанишина — українська державна діячка, юристка та дипломатка, яка протягом останніх років обіймала ключові посади у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона стала однією з головних представниць української влади на переговорах із Європейським Союзом і НАТО. Її ім’я регулярно згадується у зв’язку з реформами, міжнародними переговорами та процесом вступу України до ЄС. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Стефанишина брала участь у переговорах із міжнародними партнерами щодо підтримки країни. У 2025 році вона була призначена Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах.

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Біографія

Ольга Віталіївна Стефанишина народилася 29 жовтня 1985 року в Одесі.

У 2008 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне право». Згодом також здобула юридичну освіту в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Кар’єру на державній службі розпочала у 2007 році в Міністерстві юстиції України. Працювала у департаментах, що відповідали за адаптацію українського законодавства до права Європейського Союзу.

У 2015–2017 роках була директоркою Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. Саме в цей період координувалася імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У 2017 році перейшла на посаду генеральної директорки Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

4 червня 2020 року Верховна Рада призначила Ольгу Стефанишину віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

На цій посаді вона координувала співпрацю України з Європейським Союзом, НАТО, Радою Європи та іншими міжнародними організаціями. Після отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС у 2022 році Стефанишина відповідала за виконання рекомендацій Європейської комісії та переговорний процес щодо вступу.

У 2025 році була призначена Надзвичайним і Повноважним Послом України у США.

Цікаві факти

Ольга Стефанишина вважається однією з найбільш досвідчених українських чиновниць у сфері європейської інтеграції. Практично вся її професійна діяльність пов’язана із гармонізацією українського законодавства із законодавством Європейського Союзу.

Після початку повномасштабної війни вона стала одним із ключових представників України на міжнародних переговорах щодо вступу до ЄС та інтеграції до європейських безпекових структур.

У різні роки журналісти публікували матеріали щодо декларацій посадовиці та майнових питань її родини. Частина цих публікацій ставала предметом суспільної дискусії, однак офіційні висновки компетентних органів у більшості випадків не оприлюднювалися.

Про особисте життя Ольга Стефанишина розповідає небагато. У відкритих джерелах зазначається, що вона виховує двох дітей. Інформацію про приватне життя дипломатка майже не коментує.

Стефанишина неодноразово входила до рейтингів найвпливовіших жінок України, які складають українські ділові та суспільно-політичні видання.

Відповіді на питання про персону

Хто така Ольга Стефанишина?

Ольга Стефанишина — українська державна діячка, юристка та дипломатка. Найбільш відома як віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Також обіймала посаду посла України у США.

Скільки років Ользі Стефанишиній?

Ольга Стефанишина народилася 29 жовтня 1985 року. Вік змінюється залежно від дати перегляду матеріалу. Дата народження підтверджується офіційними біографічними даними.

Яку освіту має Ольга Стефанишина?

Вона закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши спеціальність з міжнародного права. Також навчалася в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Чи відома інформація про чоловіка Ольги Стефанишиної?

У відкритих офіційних джерелах є обмежена інформація про її особисте життя. Посадовиця переважно не коментує сімейні питання публічно. Відомо, що вона має двох дітей.

Чим займається Ольга Стефанишина?

Основний напрям її діяльності — європейська та євроатлантична інтеграція України. Вона багато років координувала виконання Угоди про асоціацію з ЄС, взаємодію з НАТО та переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.

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