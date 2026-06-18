Ольга Сопіт вперше в історії України виграла Євро з фехтування на рапірі
2026-18-06    127

Ольга Сопіт вперше в історії України виграла Євро з фехтування на рапірі

Українська рапіристка Ольга Сопіт 17 червня 2026 року стала чемпіонкою Європи з фехтування серед жінок, здобувши перше в історії України золото континентальної першості в особистих змаганнях на рапірі. Турнір завершився перемогою 23-річної спортсменки у фінальному поєдинку над титулованою представницею Італії Аріанною Арріго з рахунком 15:8. Історичний результат став найвищим досягненням українського жіночого фехтування на рапірі на чемпіонатах Європи та відкрив нову сторінку в історії цього виду спорту для України.

На шляху до золотих медалей Ольга Сопіт провела п’ять переможних поєдинків у стадії прямого вибування. У першому матчі плейоф українка впевнено переграла австрійську спортсменку Ліллі Марію Брюггер із рахунком 14:7, після чого здолала польську рапіристку Марту Якубовську — 15:7. В обох зустрічах Сопіт контролювала перебіг боїв і не дозволила суперницям нав’язати боротьбу.

У чвертьфіналі українська спортсменка зустрілася зі співвітчизницею Дарією Миронюк, яка також претендувала на медаль турніру. Саме Сопіт виявилася сильнішою та продовжила боротьбу за титул. У півфіналі вона не залишила шансів представниці Іспанії Марії Маріно, завершивши поєдинок із рахунком 15:8 та гарантувавши собі щонайменше срібну нагороду континентальної першості.

Фінальний двобій став головною сенсацією турніру. Суперницею українки була одна з найтитулованіших фехтувальниць сучасності Аріанна Арріго — олімпійська чемпіонка Лондона-2012 у командних змаганнях, дворазова чемпіонка світу в особистій першості та багаторазова призерка міжнародних стартів. Попри статус фаворитки італійки, Сопіт провела впевнений поєдинок і завершила фінал переконливою перемогою з рахунком 15:8.

Це золото стало найбільшим досягненням у спортивній кар’єрі української рапіристки. До нинішнього успіху вона вже входила до числа провідних представниць збірної України, здобувши у 2024 році дві медалі етапів Кубка світу — срібну та бронзову. Водночас саме перемога на чемпіонаті Європи дозволила спортсменці вписати своє ім’я в історію українського фехтування.

До виступу Ольги Сопіт найкращим результатом українок в особистих змаганнях на чемпіонатах Європи було срібло Дарії Миронюк, здобуте у 2024 році. Новий успіх підтвердив прогрес української школи жіночої рапіри, яка останніми роками демонструє стабільні результати на міжнародній арені. Перемога Сопіт може стати важливим поштовхом для подальшого розвитку цього виду спорту та підвищення конкурентоспроможності української збірної на майбутніх чемпіонатах світу й Олімпійських іграх.

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