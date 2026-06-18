Ольга Сопіт: біографія та цікаві факти про українську фехтувальницю

Ольга Сопіт — українська спортсменка, яка спеціалізується на фехтуванні на рапірах та представляє Україну на міжнародній арені. Вона належить до нового покоління українських рапіристок, які регулярно виступають на чемпіонатах Європи, Кубках світу та інших престижних турнірах. За останні роки спортсменка неодноразово здобувала нагороди міжнародного рівня та стала однією з лідерок молодіжної збірної України. Її успіхи дозволили Україні вперше завоювати окремі історичні медалі на молодіжних континентальних першостях у жіночій рапірі. Попри молодий вік, Ольга вже має значний міжнародний досвід та продовжує спортивну кар’єру.

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Біографія

Ольга Сопіт народилася у 2003 році в Києві. З дитинства вона займалася фехтуванням на рапірах та проходила підготовку в українській спортивній школі, поступово потрапивши до складу національної збірної України серед юніорів та молоді.

У 2023 році спортсменка стала чемпіонкою України серед дорослих, здобувши свій перший національний титул. Того ж року вона увійшла до історії українського фехтування, вигравши золоту медаль чемпіонату Європи U-23 у Будапешті. Це стало першою золотою нагородою України в жіночій рапірі на молодіжній континентальній першості.

Після початку повномасштабної війни Ольга певний час тренувалася у Франції, поєднуючи індивідуальні заняття із підготовкою до міжнародних стартів. Вона регулярно бере участь у Кубках світу та турнірах Європейської конфедерації фехтування.

У 2025 році спортсменка здобула срібну медаль чемпіонату Європи U-23 у Таллінні, додавши ще одну міжнародну нагороду до своєї колекції. Також вона виступає у складі жіночої збірної України на командних турнірах.

На початку 2026 року Ольга Сопіт показала найкращий у своїй кар’єрі результат на етапі Кубка світу, завершивши особисті змагання у Гонконзі на 13-й позиції серед найсильніших рапіристок світу.

Цікаві факти

Ольга Сопіт є однією з найуспішніших українських спортсменок покоління U-23 у жіночій рапірі. На молодіжних чемпіонатах Європи вона здобула одразу кілька медалей різного ґатунку, включаючи золоту та срібні нагороди.

Після початку повномасштабної війни спортсменка тренувалася у Франції, де працювала з місцевими фахівцями та поєднувала підготовку з міжнародними стартами. В інтерв’ю вона розповідала, що сумує за Україною та командою, але продовжує працювати заради майбутніх результатів.

Ольга відкрито висловлювала позицію щодо участі російських спортсменів у міжнародних турнірах. Вона заявляла, що українські фехтувальники не мають морального права виходити на одну доріжку з представниками країни-агресора, поки триває війна.

У своїх коментарях спортсменка неодноразово наголошувала, що головною метою є участь в Олімпійських іграх та стабільні виступи на міжнародному рівні. Для цього вона поєднує технічні тренування, фізичну підготовку та роботу над витривалістю.

Інформація про сімейний стан, особисте життя, зріст або освіту Ольги Сопіт у відкритих офіційних джерелах практично відсутня, тому достовірних підтверджених даних із цих питань немає.

Відповіді на питання про персону

Хто така Ольга Сопіт?

Ольга Сопіт — українська спортсменка, яка виступає у фехтуванні на рапірах. Вона представляє Україну на міжнародних турнірах та входить до числа провідних молодих рапіристок країни. Найбільших успіхів досягла на чемпіонатах Європи серед спортсменів до 23 років.

Скільки років Ользі Сопіт?

За відкритими даними спортсменка народилася у 2003 році. Точна дата народження у публічному доступі відсутня. Відповідно, її вік визначається лише за роком народження.

Які головні досягнення Ольги Сопіт?

Серед головних успіхів — золота медаль чемпіонату Європи U-23 2023 року та срібна нагорода чемпіонату Європи U-23 2025 року. Також вона ставала чемпіонкою України та входила до числа призерів командних міжнародних змагань.

Чи відома інформація про особисте життя Ольги Сопіт?

Достовірної інформації про чоловіка, дітей або сімейний стан спортсменки у відкритих джерелах немає. Вона практично не коментує особисте життя публічно. Через це будь-які припущення щодо цієї теми є безпідставними.

Де зараз тренується Ольга Сопіт?

Після початку повномасштабної війни спортсменка певний час проводила тренувальний процес у Франції. Вона працювала з місцевим тренером і паралельно брала участь у міжнародних стартах. При цьому Ольга продовжує представляти Україну на офіційних змаганнях.