Ольга Решетилова: біографія та цікаві факти про військового омбудсмена
2026-25-07    108

Ольга Решетилова: біографія та цікаві факти про військового омбудсмена

Ольга Решетилова — українська журналістка, правозахисниця, громадська діячка та перший в історії військовий омбудсмен. Вона багато років займається питаннями захисту прав військовослужбовців, документуванням воєнних злочинів і реформуванням сектору безпеки. До призначення на державну посаду працювала у громадському секторі та брала участь у створенні одного з найвідоміших волонтерських фондів підтримки армії. У 2024–2025 роках очолила напрям захисту прав військових в Офісі Президента, а згодом стала керівницею новоствореного Офісу військового омбудсмана. Її діяльність регулярно перебуває у центрі суспільної уваги через розгляд звернень військових, перевірки у військових частинах та участь у підготовці змін до законодавства.

Біографія

Ольга Олегівна Решетилова (у шлюбі — Кобилинська) народилася у 1985 році. Закінчила Національний університет «Острозька академія», після чого розпочала журналістську кар’єру. Працювала редакторкою відділу кореспондентської мережі газети «День», а також співпрацювала з іншими українськими та міжнародними медіа.

У 2014 році стала співзасновницею благодійного фонду «Повернись живим». У фонді відповідала за взаємодію із силовими структурами, координацію роботи з підрозділами антитерористичної операції та допомогу українським військовим. Саме в цей період сформувалася її спеціалізація у сфері військової тематики та прав військовослужбовців.

У 2016 році разом із колегами заснувала «Медійну ініціативу за права людини» (МІПЛ), яка займається документуванням порушень прав людини, злочинів під час війни та правозахисною діяльністю. Протягом кількох років очолювала організацію та брала участь у міжнародних правозахисних проєктах.

Наприкінці 2024 року Президент призначив Ольгу Решетилову уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Після створення інституту військового омбудсмана у жовтні 2025 року вона стала першою особою, яка обійняла цю посаду. Одночасно розпочалося формування Офісу військового омбудсмана як окремої інституції.

На посаді військового омбудсмана займається прийомом звернень військовослужбовців, проведенням перевірок у військових частинах, аналізом системних проблем проходження служби, ротацій, забезпечення, дисциплінарної практики та захисту соціальних прав військових. За перші місяці роботи офіс отримав тисячі звернень від військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Цікаві факти

Ольга Решетилова є однією із засновниць фонду «Повернись живим», який став одним із найбільших волонтерських проєктів підтримки українського війська після 2014 року. Пізніше вона залишила фонд, щоб зосередитися на журналістських розслідуваннях та правозахисній діяльності.

Вона неодноразово виступала за створення окремого інституту військового омбудсмана ще до призначення на державну посаду. Після створення відповідної інституції саме Решетилова очолила її як перший військовий омбудсмен країни.

Під час роботи військовим омбудсманом активно порушує питання ротацій, тривалого перебування військових на позиціях, забезпечення підрозділів, реагування на звернення військовослужбовців та їхніх родин. Вона неодноразово заявляла про необхідність удосконалення механізмів цивільного контролю за дотриманням прав військових.

Інформація про особисте життя, сім’ю, дітей чи захоплення Ольги Решетилової у відкритих офіційних джерелах практично відсутня. Вона публічно зосереджується переважно на професійній діяльності та питаннях функціонування сектору безпеки.

Відповіді на питання про персону

Хто така Ольга Решетилова?

Ольга Решетилова — журналістка, правозахисниця та військовий омбудсмен. До призначення працювала у громадському секторі, займалася документуванням порушень прав людини та захистом прав військовослужбовців. З жовтня 2025 року очолює Офіс військового омбудсмана.

Коли Ольгу Решетилову призначили військовим омбудсменом?

Президент України призначив її військовим омбудсманом у жовтні 2025 року після створення відповідного інституту. Вона стала першою людиною, яка обійняла цю посаду.

Де працювала Ольга Решетилова до державної служби?

Вона працювала журналісткою, була співзасновницею фонду «Повернись живим», очолювала «Медійну ініціативу за права людини», а також реалізовувала правозахисні проєкти у сфері документування воєнних злочинів.

Якими питаннями займається військовий омбудсман?

До компетенції входить розгляд звернень військовослужбовців, проведення перевірок, захист прав військових та їхніх сімей, аналіз системних проблем проходження служби й підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

Що відомо про особисте життя Ольги Решетилової?

У відкритих джерелах відсутня детальна інформація про її родину, дітей або захоплення. Публічні виступи та інтерв’ю стосуються переважно правозахисної діяльності, функціонування Офісу військового омбудсмана та захисту прав військовослужбовців.

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