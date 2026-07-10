Ольга Мартиновська: біографія та цікаві факти про українську шеф-кухарку

Ольга Мартиновська — українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча та суддя кулінарного шоу «МастерШеф». Вона стала відомою широкій аудиторії після перемоги в третьому сезоні проєкту, а згодом побудувала професійну кар’єру у ресторанній сфері. Мартиновська входить до числа найвідоміших популяризаторів сучасної української гастрономії та регулярно бере участь у телевізійних і кулінарних проєктах. Вона також займається викладацькою діяльністю, проводить майстер-класи та розробляє авторські гастрономічні концепції. Її професійний шлях часто наводять як приклад успішного розвитку після участі у телевізійному шоу.

Біографія

Ольга Мартиновська народилася 5 листопада 1989 року в Миколаївській області України.

Після закінчення школи вступила до Миколаївського державного аграрного університету, де вивчала технологію виробництва та переробки продукції тваринництва. За спеціальністю майже не працювала, однак ще під час навчання зацікавилася кулінарією.

У 2013 році стала учасницею третього сезону українського кулінарного шоу «МастерШеф» та здобула перемогу. Після фіналу отримала можливість пройти професійне навчання у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu в Парижі, яку успішно закінчила.

Після навчання працювала у ресторанах Франції, де отримала практичний досвід роботи на професійній кухні. Повернувшись до України, займалася ресторанними проєктами, гастрономічним консалтингом та розвитком власних кулінарних ініціатив.

У 2020 році стала суддею телевізійного шоу «МастерШеф», замінивши Тетяну Литвинову. Разом із Володимиром Ярославським та Ектором Хіменесом-Браво входить до складу журі проєкту.

Крім телевізійної діяльності, Мартиновська бере участь у гастрономічних фестивалях, створює авторські меню, проводить кулінарні майстер-класи та популяризує українську кухню.

Цікаві факти

Перемога в «МастерШефі» стала головним поворотним моментом її кар’єри. До участі у шоу вона не мала професійної кулінарної освіти.

Навчання у Le Cordon Bleu вважається одним із найважливіших етапів її професійного становлення. Ця французька школа входить до числа найвідоміших кулінарних навчальних закладів світу.

Ольга тривалий час працювала у Франції, що суттєво вплинуло на її стиль приготування страв та професійний підхід до ресторанної справи.

Відомо, що шеф-кухарка була одружена та має доньку Віру. Пізніше вона повідомила про розлучення. Інших подробиць особистого життя Мартиновська майже не коментує.

Під час повномасштабної війни активно підтримувала благодійні ініціативи, брала участь у кулінарних заходах на підтримку України та популяризації української гастрономії за кордоном.

У професійному середовищі Ольгу Мартиновську цінують за поєднання французьких кулінарних технік із сучасною українською кухнею.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Ользі Мартиновській?

Ольга Мартиновська народилася 5 листопада 1989 року. Її вік залежить від поточної дати. Вона належить до покоління українських шеф-кухарів, які здобули популярність завдяки телевізійним кулінарним проєктам.

Де навчалася Ольга Мартиновська?

Після перемоги у «МастерШефі» вона пройшла навчання у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu в Парижі. Саме ця освіта дозволила їй розпочати міжнародну кар’єру. До цього закінчила Миколаївський державний аграрний університет.

Чи є в Ольги Мартиновської чоловік?

У відкритих джерелах є інформація, що Ольга була одружена. Згодом вона повідомила про розлучення. Деталі особистого життя шеф-кухарка практично не розголошує.

Чи має Ольга Мартиновська дітей?

Так. Відомо, що вона виховує доньку на ім’я Віра. Про сімейне життя телеведуча говорить небагато, зосереджуючи публічну увагу переважно на професійній діяльності.

Де зараз працює Ольга Мартиновська?

Ольга Мартиновська продовжує працювати шеф-кухаркою, брати участь у ресторанних проєктах та залишається суддею кулінарного шоу «МастерШеф». Вона також проводить гастрономічні заходи, розробляє авторські меню та бере участь у популяризації сучасної української кухні.