Ольга Харлан уперше стала мамою: у спортсменки народилася донька
2026-16-06    115

Ольга Харлан уперше стала мамою: у спортсменки народилася донька

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан уперше стала мамою. Про народження дитини спортсменка та її наречений, італійський шабліст Луїджі Самеле, повідомили 16 червня у своїх соціальних мережах, розкривши, що їхня донька з’явилася на світ 14 червня. Дівчинку назвали Аріанною.

Звісткою про поповнення в родині пара поділилася в Instagram, опублікувавши спільний допис із фотографіями новонародженої. У підписі до публікації новоспечені батьки звернулися до доньки словами: «Мама і тато люблять тебе понад усе». Повідомлення швидко зібрало тисячі вподобань і привітань від спортсменів, колег та шанувальників з різних країн.

Для 35-річної Ольги Харлан і Луїджі Самеле це перша дитина. Стосунки між українською та італійською зірками фехтування тривають уже кілька років, а у вересні 2024 року вони оголосили про заручини. Попри це, офіційно шлюб пара поки що не зареєструвала.

Про вагітність Харлан стало відомо у лютому 2025 року, коли спортсменка публічно поділилася цією новиною зі своєю аудиторією. Уже навесні майбутні батьки повідомили, що очікують на народження доньки. Відтоді вони періодично публікували сімейні фото та розповідали про підготовку до нового етапу життя.

Ольга Харлан є однією з найтитулованіших українських спортсменок в історії незалежної України. Вона здобула олімпійське золото у командних змаганнях, неодноразово ставала чемпіонкою світу та Європи з фехтування на шаблях, а також вигравала медалі на кількох Олімпійських іграх. Її спортивні досягнення зробили Харлан однією з найвідоміших представниць українського спорту на міжнародній арені.

Луїджі Самеле також входить до числа провідних фехтувальників світу. Італієць є призером Олімпійських ігор та багаторазовим переможцем великих міжнародних турнірів. Спільний професійний шлях і участь у змаганнях високого рівня стали однією з основ їхнього знайомства та подальших стосунків.

Народження доньки стало важливою особистою подією для пари та викликало широкий резонанс серед прихильників спорту. У коментарях до публікацій користувачі мережі, представники спортивної спільноти та публічні особи залишають привітання й побажання здоров’я новонародженій Аріанні та її батькам.

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