Олеся Бацман: біографія та цікаві факти про журналістку

Олеся Бацман — українська журналістка, телеведуча та головна редакторка інтернет-видання «ГОРДОН». Вона відома інтерв’ю з політиками, громадськими діячами та представниками культури, а також роботою над політичними програмами. До переїзду в Київ Бацман працювала в харківських медіа, а згодом стала редакторкою програм Савіка Шустера. З 2013 року вона очолює видання «ГОРДОН», засноване журналістом Дмитром Гордоном, із яким перебуває у шлюбі. Окрім редакторської роботи й телевізійних проєктів, Бацман розвиває власний YouTube-канал і бере участь у спільних медіапроєктах із чоловіком.

Біографія

Олеся Леонідівна Бацман народилася 3 жовтня 1984 року в Харкові. Вищу освіту здобула в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, де навчалася на філологічному факультеті за спеціальністю «журналістика». У 2007 році закінчила університет із відзнакою.

Працювати за фахом Бацман почала ще під час навчання. Вона співпрацювала з харківською суспільно-політичною газетою «Время», працювала над телевізійними матеріалами для програми «Комендантська година» на місцевому телеканалі, а також була головною редакторкою молодіжної газети «Зебра». Цей досвід дав їй змогу спробувати різні формати журналістики — від газетних публікацій до телевізійних сюжетів.

У 2006 році Бацман переїхала до Києва. Однією з причин зміни міста стало бажання розвиватися в загальнонаціональних медіа. Тоді вона взяла інтерв’ю у телеведучого Савіка Шустера, а згодом почала працювати в його телевізійній команді. Протягом приблизно шести років Бацман була редакторкою програм Шустера, які виходили на різних українських телеканалах.

Паралельно вона співпрацювала з іншими медіа, зокрема з виданнями «Дзеркало тижня» та «Бульвар Гордона». Робота з політичними й суспільними темами допомогла журналістці сформувати професійні контакти та досвід підготовки інтерв’ю з відомими людьми.

У листопаді 2013 року Бацман стала головною редакторкою інтернет-видання «ГОРДОН». Редакційна робота охоплює політичні новини, інтерв’ю, суспільні теми та матеріали про міжнародні події. На цій посаді вона відповідає за редакційну політику медіа та розвиток його контенту.

У 2017 році журналістка запустила авторську програму «Бацман Live» на телеканалі NewsOne. Згодом проєкт виходив на телеканалі «112 Україна» під назвою «Бацман». У травні 2019 року вона оголосила про припинення співпраці з телеканалом, пояснивши своє рішення незгодою з впливом на його редакційну політику з боку Віктора Медведчука.

У лютому 2021 року українська влада запровадила санкції щодо телеканалів NewsOne, «112 Україна» та ZIK, пов’язаних із Тарасом Козаком. Їхнє мовлення припинилося. Бацман підтримала рішення про блокування цих каналів, раніше заявивши про небажання продовжувати співпрацю з медіа, редакційний курс якого вона вважала неприйнятним.

У січні 2021 року журналістка розвивала власний YouTube-канал. Після того як кількість підписників перевищила 100 тисяч, платформа відзначила його «Срібною кнопкою». У січні 2022 року Бацман разом із Дмитром Гордоном запустила на YouTube спільне токшоу «ГОРДОН». У ньому обговорюють політичні та суспільні події, а гостями стають представники влади, військові, експерти й публічні діячі.

Цікаві факти

Олеся Бацман познайомилася з майбутнім чоловіком під час роботи. У 2006 році вона брала інтерв’ю у Дмитра Гордона, який на той час уже був відомим журналістом і телеведучим. Згодом їхні професійні контакти переросли в особисті стосунки. Пара одружилася у 2011 році.

Журналістка молодша за чоловіка на 17 років. Дмитро Гордон народився 21 жовтня 1967 року, а Олеся Бацман — 3 жовтня 1984-го. Попри різницю у віці, подружжя працює в одній професійній сфері та періодично з’являється разом у медіапроєктах. Їхні стосунки неодноразово ставали темою інтерв’ю та публікацій у пресі.

Бацман цікавиться музикою та займається вокалом. Журналістка з дитинства захоплюється співом і брала участь у телевізійних музичних концертах. У 2017 році вона разом із Дмитром Гордоном виконала пісню «Вінчані зорями» на фестивалі «Мелодія двох сердець». Музика залишається одним із її особистих захоплень поза журналістикою.

У родині виховують трьох доньок. Олеся Бацман і Дмитро Гордон мають трьох спільних дітей: Санту, яка народилася у 2012 році, Алісу — у 2016-му та Ліану — у 2019-му. Подружжя час від часу публікує сімейні фотографії, але не всі подробиці життя дітей виносить на загал. Дмитро Гордон також має дітей від попередніх стосунків.

Бацман поєднує редакторську роботу з особистими медіапроєктами. На відміну від журналістів, які зосереджуються лише на веденні програм або написанні матеріалів, вона працює на кількох рівнях: керує редакцією, проводить інтерв’ю та розвиває власний канал. YouTube став для неї додатковим майданчиком для спілкування з аудиторією. Спільні програми з Дмитром Гордоном дають змогу обговорювати актуальні події у форматі тривалих розмов.

Відповіді на питання про Олесю Бацман

Скільки років Олесі Бацман?

Олеся Бацман народилася 3 жовтня 1984 року в Харкові. У жовтні 2026 року їй виповнилося 42 роки. Її професійна кар’єра розпочалася ще під час навчання в університеті.

Де навчалася Олеся Бацман?

Вона закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «журналістика». У 2007 році отримала диплом із відзнакою. Ще до завершення навчання працювала в газетах і на телебаченні.

Хто чоловік Олесі Бацман?

Чоловік журналістки — Дмитро Гордон, український журналіст, телеведучий і засновник інтернет-видання «ГОРДОН». Вони одружилися у 2011 році після знайомства, яке відбулося під час професійної роботи. Подружжя також співпрацює над спільними відеопроєктами.

Скільки дітей у Олесі Бацман?

У журналістки троє доньок — Санта, Аліса та Ліана. Вони народилися відповідно у 2012, 2016 і 2019 роках. Батьки не розкривають усіх подробиць приватного життя дітей, хоча іноді діляться сімейними фотографіями.

Де зараз працює Олеся Бацман?

Бацман очолює інтернет-видання «ГОРДОН», яким керує з листопада 2013 року. Вона також проводить інтерв’ю та розвиває власний YouTube-канал. Серед її медійних проєктів — спільне токшоу «ГОРДОН» із Дмитром Гордоном.