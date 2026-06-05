Учасниця резонансної смертельної ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева, засуджена до 10 років позбавлення волі, може вийти на свободу восени 2027 року після повного відбуття покарання. Про це повідомляють джерела в пенітенціарній системі. Водночас стало відомо, що Олена Зайцева намагалася домогтися умовно-дострокового звільнення, однак відповідне клопотання не було задоволене. Паралельно родичі загиблих продовжують отримувати від неї виплати за рішенням суду, розмір яких залишається мінімальним.

Йдеться про одну з найгучніших дорожньо-транспортних пригод в історії незалежної України. Увечері 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова автомобіль Lexus RX 350 під керуванням Олени Зайцевої зіткнувся з Volkswagen Touareg, після чого вилетів на тротуар із пішоходами. Унаслідок аварії загинули шестеро людей, ще кілька осіб отримали тяжкі травми. Суд визнав винними як Олену Зайцеву, так і другого учасника аварії Геннадія Дронова. Обох засудили до 10 років позбавлення волі.

За інформацією джерел, Олена Зайцева останні роки відбуває покарання у виправній установі на Сумщині. Раніше вона перебувала у Покровському виправному центрі Дніпропетровської області. Повідомляється, що засуджена працювала на виробництві в установі виконання покарань та мала позитивну характеристику. Незважаючи на це, спроба отримати умовно-дострокове звільнення завершилася відмовою. За наявними даними, наразі найбільш імовірним сценарієм залишається повне відбуття десятирічного терміну.

Окремо вироком суду Олену Зайцеву позбавили права керування транспортними засобами строком на три роки. Юристи пояснюють, що цей термін почне відраховуватися лише після звільнення з місць позбавлення волі. Таким чином, навіть після виходу на свободу у 2027 році вона ще певний час не матиме права керувати транспортом. Для відновлення водійських прав після завершення обмеження необхідно буде пройти передбачені законодавством процедури та скласти відповідні іспити.

Нова увага до справи виникла після коментаря Світлани Вініченко, матері одного із загиблих у ДТП. За її словами, на початку червня вона отримала черговий платіж від Олени Зайцевої в рахунок компенсації, присудженої судом. Сума переказу склала трохи більше ніж 400 гривень. Жінка заявила, що протягом попередніх років отримувала від засудженої суми від кількох десятків гривень до майже тисячі гривень.

За словами потерпілої, такі виплати виглядають незначними на тлі масштабів трагедії та встановлених судом компенсацій. Вона також зазначила, що за весь час не отримувала особистих звернень або повідомлень від засудженої. Черговий переказ у розмірі понад 400 гривень надійшов напередодні сімейної події, що привернуло додаткову увагу до історії.

У 2019 році суд зобов’язав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова солідарно виплатити майже 8 мільйонів гривень компенсацій родинам загиблих і постраждалим у ДТП. Відтоді питання фактичного виконання цих зобов’язань залишається предметом суспільної дискусії. Родичі жертв неодноразово заявляли, що обсяги отриманих коштів залишаються неспівставними з рішенням суду та завданими втратами.

Справу Олени Зайцевої досі називають однією з найбільш резонансних в українській судовій практиці. Аварія в центрі Харкова стала поштовхом до активного обговорення відповідальності водіїв, посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху та перегляду підходів до покарання за тяжкі ДТП. Наближення завершення терміну ув’язнення Олени Зайцевої знову привернуло увагу до наслідків трагедії, яка навіть через майже десять років залишається однією з найвідоміших дорожніх катастроф в Україні.