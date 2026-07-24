Олена Тополя розповіла про розслідування щодо зливу інтимного відео
2026-24-07    71

Олена Тополя розповіла про розслідування щодо зливу інтимного відео

Українська співачка Олена Тополя заявила, що досудове розслідування у справі про поширення її інтимного відео наближається до завершення, після чого матеріали мають передати до суду. Артистка повідомила про це в інтерв’ю YouTube-каналу «Насправді Show», заявивши, що знає про можливих замовників публікації відео, однак поки не може розкрити всі деталі через таємницю слідства.

За словами Тополі, вона має претензії до перебігу розслідування і вважає, що справа рухається повільніше, ніж очікувалося. Співачка зазначила, що розуміє причини затримок, однак сподівається на завершення слідчих дій та подальший розгляд справи в суді.

«Скоро завершується досудове розслідування, далі справа йде в суд. Там є багато питань з мого боку як потерпілої, бо мені не все подобається, як справа йде. Я розумію причини, чому і як може затягуватися справа. Але я дуже сподіваюся», — сказала артистка.

Олена Тополя заявила, що, за її інформацією, поширення відео не було випадковим інцидентом, а могло бути спланованою акцією. Вона стверджує, що підготовка тривала кілька місяців, а за організацією нібито стояла одна головна людина, якій допомагала група інших осіб.

Співачка не назвала імен можливих причетних, посилаючись на незавершене розслідування. Вона також заявила, що люди, яких вона вважає причетними до ситуації, після публікації відео нібито пропонували їй допомогу.

«Вони писали мені, що якщо потрібна наша допомога, ми можемо допомогти. Але наскільки має бути лицемірство — опуститися до того, щоб усвідомлено робити такі речі», — розповіла Тополя.

За словами артистки, метою поширення відео могло бути завдання шкоди її репутації та особистому життю. Вона вважає, що таким чином певні люди намагалися змінити суспільне сприйняття ситуації на свою користь.

Тополя також розповіла про наслідки скандалу для її життя та професійної діяльності. Вона зазначила, що після появи відео зіткнулася зі спробами вплинути на її репутацію як артистки та публічної особи.

«Мене засоромили на всю країну. Є дуже багато моментів, які вплинули на мою репутацію, на сприйняття мене як жінки, мами, співачки, нормальної людини, яка нічого поганого нікому не зробила», — заявила виконавиця.

Водночас співачка наголосила, що вважає себе потерпілою у цій ситуації. Вона заявила, що не порушувала законів і очікує, що всі причетні до поширення приватного контенту будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

Справи щодо незаконного поширення інтимних матеріалів в Україні розглядаються в межах законодавства про порушення недоторканності приватного життя. Кримінальна відповідальність може наставати за незаконне збирання, зберігання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Раніше Олена Тополя розповідала, що скандал із відео вплинув на її погляди та став для неї важким особистим випробуванням. Артистка зазначала, що після цієї ситуації переосмислила деякі рішення у власному житті.

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