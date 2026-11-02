Олена Тополя розповіла про інтимне відео та шантаж
2026-02-11    69

Олена Тополя розповіла про інтимне відео та шантаж

Українська співачка Олена Тополя повідомила про нові обставини справи щодо шантажу інтимним відео: у її будинку виявили другий пристрій для прослуховування, який артистка передала правоохоронцям. Про це вона розповіла 2 листопада 2026 року, коментуючи перебіг розслідування та майбутній суд над імовірним виконавцем шантажу.

За словами співачки, виявлений пристрій став додатковим доказом у справі. Хто саме встановив обладнання, коли його знайшли та за яких обставин воно перебувало в будинку, у повідомленні не уточнюється. Також не розкривається, які саме відомості правоохоронці змогли отримати з пристрою та чи встановили його походження.

Тополя заявила, що передала знахідку правоохоронним органам. Це може стати підставою для додаткових слідчих дій, зокрема технічної експертизи обладнання та перевірки можливого зв’язку пристрою з іншими обставинами справи. Водночас остаточні висновки щодо його призначення та використання мають ґрунтуватися на результатах процесуальної перевірки.

Окремо артистка повідомила про дату судового засідання у справі людини, яку слідство вважає виконавцем шантажу. Розгляд призначено на 24 грудня 2026 року. Ім’я підозрюваного, конкретні статті обвинувачення та процесуальний статус справи в оприлюдненому коментарі не названі.

Співачка зазначила, що співчуває цій людині, однак не вважає це підставою для звільнення від відповідальності. «Кожна людина відповідає за свої слова», — сказала Тополя. Таким чином вона прокоментувала майбутній судовий розгляд і власну позицію щодо відповідальності причетних до шантажу.

Тополя також заявила, що від початку підозрювала, хто міг організувати тиск на неї. За її словами, ця особа раніше мала доступ до її особистих речей. Співачка стверджує, що передала правоохоронцям усі докази, які мала, однак не назвала ймовірного організатора та не уточнила, які саме матеріали були долучені до справи.

Важливим залишається розмежування ролей імовірного організатора та виконавця. У коментарі артистки йдеться про людину, яку слідство вважає виконавцем шантажу, тоді як щодо можливої організації злочину вона висловила власні підозри. Публічно підтверджених даних про остаточне встановлення всіх учасників події наразі не наведено.

Подальший розвиток справи залежатиме від результатів розслідування, оцінки переданих доказів та судового розгляду. Зокрема, суд має перевірити обставини, викладені стороною обвинувачення, дослідити докази та встановити, чи доведено причетність підсудного до інкримінованих дій. До набрання обвинувальним вироком законної сили діє презумпція невинуватості.

Шантаж із використанням приватних або інтимних матеріалів може мати ознаки кримінального правопорушення залежно від способу дій, вимог і мети винних осіб. Українське законодавство передбачає відповідальність за вимагання, а незаконне збирання, зберігання чи поширення конфіденційної інформації про особу може підпадати під окремі норми Кримінального кодексу. Остаточна правова кваліфікація залежить від установлених слідством обставин.

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