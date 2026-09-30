Олена Шоптенко: біографія та цікаві факти про танцівницю і хореографку
2026-30-09    95

Олена Шоптенко: біографія та цікаві факти про танцівницю і хореографку

Олена Шоптенко — українська танцівниця, хореографка та переможниця першого сезону шоу «Танці з зірками». Вона стала дворазовою чемпіонкою світу з бальних танців серед молоді до 21 року, а згодом побудувала кар’єру на телебаченні та у хореографії. 30 вересня 2026 року Шоптенко повідомила, що 23 вересня втретє вийшла заміж за чоловіка на ім’я Кріс. Її новий чоловік — австрієць, який працює у сфері безпеки та управління ризиками й пов’язаний із гуманітарними проєктами. До цього Шоптенко була одружена з танцівником Дмитром Дікусаром та підприємцем Олексієм Івановим, від якого має сина.

Біографія

Олена Вікторівна Шоптенко народилася 21 грудня 1987 року в Києві. Танцями вона почала займатися ще в дитинстві — перші заняття припали на 1993 рік. У 2000 році Шоптенко разом із партнером Ігорем Григоровичем стала чемпіонкою Києва та дійшла до півфіналу престижного турніру German Open у Мангаймі.

У 2005 році Шоптенко закінчила Київський бізнес-ліцей із золотою медаллю та вступила до Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Паралельно вона продовжувала професійні заняття бальними танцями. Цей період став переходом від дитячих і юнацьких змагань до професійної кар’єри.

Найбільший спортивний успіх Шоптенко припав на 2006 рік. Разом із Володимиром Гончаровим вона стала чемпіонкою світу серед молоді до 21 року в програмі десяти танців, а також здобула світове золото в латиноамериканській програмі. Через рік пара перемогла на чемпіонаті України в десяти танцях. Шоптенко отримала звання майстра спорту міжнародного класу.

Того самого 2006 року її ім’я стало відомим широкій телевізійній аудиторії. Шоптенко виступила у першому сезоні українських «Танців з зірками» разом із Володимиром Зеленським, і пара перемогла у проєкті. У наступні роки вона працювала не лише танцівницею, а й хореографкою телевізійних шоу.

У 2007 році Шоптенко взяла участь у третьому сезоні «Танців з зірками» з Максимом Неліпою. У 2008 році працювала хореографкою проєкту «Танцюю для тебе», а в 2009 році брала участь у другому та третьому сезонах цього шоу. У 2009 році разом із Дмитром Дікусаром вона заснувала шоу-балет Kitch. У 2010 році Шоптенко стала головною хореографкою Києва в проєкті «Майданс».

У 2015 році Шоптенко була суддею телевізійного проєкту «Маленькі гіганти». Пізніше вона продовжувала працювати у сфері телебачення, хореографії та танцювальних практик. У 2020 році вона знову вийшла на паркет «Танців з зірками», цього разу в парі з Олегом Винником. Через захворювання на COVID-19 пара двічі не вийшла на паркет і вибула з проєкту.

Після початку повномасштабної війни Шоптенко виїхала до Австрії разом із сином. У Відні вона продовжила професійну діяльність, проводила танцювальні та тілесні практики, а також брала участь у заходах на підтримку українців. У 2022 році Шоптенко поставила танцювальний флешмоб у Відні, присвячений підтримці України та подяці австрійцям за допомогу українським переселенцям.

Окремим напрямом її роботи стали авторські практики HUSH! Dance Therapy та Dancepy Care. Частину коштів від HUSH! спрямовували на підтримку прихистку для внутрішньо переміщених осіб у Львові та фонду «Твоя опора».

В особистому житті Шоптенко у 2013 році одружилася з танцівником Дмитром Дікусаром. Подружжя розлучилося у 2016 році. Того ж року хореографка вийшла заміж за підприємця Олексія Іванова, а 2018 року в них народився син Олексій. Про розлучення з Івановим Шоптенко публічно розповіла у 2025 році, зазначивши, що фактично вони розійшлися ще до початку повномасштабної війни, а офіційно припинили шлюб уже пізніше.

23 вересня 2026 року Шоптенко втретє вийшла заміж. 30 вересня вона показала перше весільне фото та повідомила, що її чоловіка звати Кріс. Про знайомство з ним танцівниця розповіла виданню Marie Claire: за її словами, вони зустрілися приблизно чотири роки тому у Відні на новорічному заході для дітей-переселенців, де вона викладала танці, а він був одним з організаторів.

Цікаві факти

Шоптенко познайомилася з майбутнім чоловіком не на професійному заході, а під час роботи з дітьми переселенців у Відні. За словами танцівниці, романтичні стосунки почалися приблизно через пів року після знайомства. Ще приблизно через рік Кріс зробив їй пропозицію, однак до весілля пара прийшла лише через два з половиною роки після заручин.

За словами Шоптенко, її третій чоловік є австрійцем і працює у сфері безпеки та управління ризиками. Вона повідомила, що він працює у Відні в міжнародній міжурядовій організації ICMPD та має власний консалтинговий бізнес. Також, за її словами, Кріс протягом багатьох років допомагав гуманітарним місіям у різних гарячих точках світу, зокрема в Україні, вкладаючи у гуманітарні проєкти власні кошти та час.

Весілля відбулося 23 вересня, але про нього Шоптенко оголосила лише через тиждень. У своєму Instagram вона опублікувала фотографію з чоловіком і написала, що саме цього дня пара сказала одне одному «так». Публікації ЗМІ відрізняються щодо повного імені чоловіка: сама Шоптенко називає його Крісом, тоді як деякі медіа використовують ім’я Крістіан або припускають іншу форму імені, тому достовірно підтвердженою є саме форма «Кріс».

Шоптенко має досвід роботи не тільки на телебаченні та з професійними танцюристами. У 2022 році у Відні вона організувала танцювальний флешмоб на площі Святого Стефана. У ньому брали участь професійні та аматорські танцюристи з різних країн, зокрема українці. Австрійський ORF зазначав, що постановку Шоптенко підготувала лише за чотири дні.

Її спортивна кар’єра почалася задовго до телевізійної популярності. У професійному танцювальному середовищі Шоптенко відома як майстер спорту міжнародного класу та чемпіонка світу серед молоді. Таким чином, її телевізійна кар’єра стала продовженням уже сформованої спортивної кар’єри, а не стартовою точкою популярності.

Відповіді на питання про Олену Шоптенко

Скільки років Олені Шоптенко?

Олена Шоптенко народилася 21 грудня 1987 року в Києві. Станом на 30 вересня 2026 року їй 38 років. 39 років їй виповниться у грудні 2026 року.

Хто зараз чоловік Олени Шоптенко?

23 вересня 2026 року Шоптенко втретє вийшла заміж. У своєму Instagram вона назвала чоловіка Крісом і показала спільне весільне фото. За словами танцівниці, він австрієць, працює у сфері безпеки та управління ризиками й займається гуманітарними проєктами.

Хто був першим чоловіком Олени Шоптенко?

Першим чоловіком Шоптенко був танцівник Дмитро Дікусар. Вони одружилися у 2013 році, а через три роки розлучилися. Після початку повномасштабного вторгнення Дікусар вступив до лав Збройних сил України та захищає країну.

Скільки дітей має Олена Шоптенко?

У Шоптенко є син Олексій, який народився у 2018 році у шлюбі з підприємцем Олексієм Івановим. Після початку повномасштабної війни танцівниця виїхала до Австрії разом із сином. Відкриті джерела не повідомляють про інших дітей самої Шоптенко.

Чим відома Олена Шоптенко?

Шоптенко стала чемпіонкою світу з бальних танців серед молоді до 21 року у 2006 році та чемпіонкою України наступного року. Широку популярність вона отримала після перемоги у першому сезоні «Танців з зірками» разом із Володимиром Зеленським. Згодом Шоптенко працювала хореографкою, суддею та учасницею різних телевізійних проєктів, а також розвиває власні танцювальні практики.

Дмитро Дікусар, Олексій Іванов, Олена Шоптенко, Танці з зірками
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