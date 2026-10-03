Олена Кравець потрапила у скандал через фото з книжкою

Олена Кравець пояснила ситуацію навколо запуску її книжкового проєкту «Читуни», після того як користувачі звернули увагу на фотографію з книгою російської серії «Азбука-классика». За словами акторки, зображення було створене на основі старої фотографії за допомогою штучного інтелекту, а назву книги на ній вона не помітила. Після критики фото видалили, а зображення в матеріалах проєкту замінили.

Проєкт «Читуни» Кравець представила як книжковий «рехаб» для людей, які хочуть повернути читання у повсякденне життя. У межах ініціативи учасники протягом місяця мають читати одну книгу невеликими частинами. Кравець планувала читати уривки вголос і залишати записи у закритому Telegram-каналі, тоді як учасники мали самостійно проходити визначений обсяг тексту.

Суперечка виникла через фотографію, на якій Кравець тримає книгу, схожу на видання серії «Азбука-классика». На обкладинці можна було впізнати роман Мілана Кундери «Нестерпна легкість буття». Саме використання такого зображення викликало питання до концепції книжкового проєкту, оскільки російські видавничі продукти та культурний контекст залишаються чутливою темою в українському суспільстві.

Кравець розповіла, що фотографії для анонсу створювала самостійно із застосуванням штучного інтелекту. За її словами, оригінальному знімку було близько 16 років, він був чорно-білим, а під час його обробки вона не звернула уваги на назву та серію книги. Акторка заявила, що після того, як помітила проблему, визнала використання такого фото недоречним і прибрала його з публікації.

Окреме питання виникло через реакцію на коментарі користувачів. Частину повідомлень під дописом Кравець видалила. Вона пояснила це тим, що вважає деякі коментарі агресивними та не хоче витрачати час на відповіді у такій формі. Водночас Кравець зазначила, що люди можуть звертатися до неї особисто та повідомляти про помилки без конфліктної манери.

Під час розмови щодо ситуації Кравець наголосила, що проєкт не пов’язаний із російською літературою або читанням російською мовою. За її словами, задум полягав у популяризації читання та підтримці книжкової культури. Вона також визнала, що в анонсі була допущена помилка, і повідомила про її виправлення.

Ситуація стала черговим публічним епізодом за участю Кравець, пов’язаним із комунікацією навколо її професійних проєктів. Раніше увагу аудиторії привертав рекламний матеріал за участю акторки, у якому використовувалася цитата військової медикині Юлії Малої. Окремо обговорювалася програма «Тихий вечір з Оленою Кравець», яка виходила на телеканалі «ДОМ» за державного фінансування. Кравець також публічно заперечувала твердження про наявність російських наративів у сценках «95 кварталу».

Після видалення спірного зображення на сайті книжкового проєкту з’явилася інша фотографія. Таким чином, команда «Читунів» фактично відреагувала на зауваження ще до старту запланованого місячного читання. Залишається питання, чи вплине інцидент на сприйняття нового проєкту та його подальшу аудиторію.

Олена Кравець стала відомою широкій аудиторії завдяки участі у «95 кварталі», де працювала як акторка та ведуча. Після завершення роботи в цьому форматі вона розвиває власні телевізійні та культурні проєкти. «Тихий вечір з Оленою Кравець» виходив на державному телеканалі «ДОМ», а його фінансування свого часу стало предметом публічних дискусій. Новий книжковий проєкт Кравець позиціонує як платну ініціативу для спільного читання через закритий Telegram-канал.