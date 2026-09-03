Олена Кравець із дітьми переїхала до Івано-Франківська

Українська ведуча та акторка Олена Кравець разом із 10-річними сином Іваном і донькою Катею тимчасово виїхала з Києва до Івано-Франківська. Про переїзд знаменитість повідомила в Instagram-stories, пояснивши рішення бажанням пожити у спокійнішому місці на тлі регулярних російських обстрілів столиці.

Кравець уже орендувала житло в Івано-Франківську та оселилася там разом із дітьми. За словами акторки, родина поки не визначилася, наскільки тривалим буде перебування в новому місті. Вона описала переїзд як тимчасову спробу адаптуватися до інших умов життя.

«А тепер серйозно… Ми з дітьми тимчасово переїхали до Івано-Франківська. Дякую за прихисток і гостинність. Спробуємо…», — написала Кравець.

Рішення залишити столицю родина ухвалила на тлі загострення безпекової ситуації. Київ останнім часом регулярно зазнає повітряних атак, а наслідки ударів фіксують у різних районах міста. Для Кравець питання безпеки дітей стало одним із визначальних під час вибору місця для тимчасового проживання.

До переїзду акторка жила з сином Іваном і донькою Катею на лівому березі Києва. Старша донька Кравець уже тривалий час мешкає окремо. Чоловік артистки наразі проходить військову службу у складі Збройних сил України, тому разом із дружиною та молодшими дітьми він не переїжджав.

Івано-Франківськ став для родини новим місцем проживання без заяв про остаточний переїзд. Кравець не повідомляла, на який саме термін орендовано житло та чи планує сім’я залишатися в місті до стабілізації ситуації в Києві. Таким чином, подальше рішення залежатиме від обставин і безпекової ситуації.

Переїзд Кравець відбувся на тлі подібних рішень інших українських знаменитостей, які вивозять дітей із районів, що регулярно потерпають від атак. Нещодавно співачка Світлана Тарабарова також залишила Київську область разом із дітьми та повідомила про нове місце проживання родини.

Олена Кравець народилася 1 січня 1977 року в Кривому Розі. Широку популярність вона здобула завдяки участі в «95 кварталі», де працювала акторкою та ведучою. У різні роки Кравець була учасницею телевізійних гумористичних і розважальних проєктів, а також розвивала власні медійні формати. Її професійна діяльність тривалий час була пов’язана з українським телебаченням і сценою.

Івано-Франківськ після початку повномасштабного вторгнення став одним із міст, які приймали людей, переміщених із небезпечніших регіонів. Західні області країни стали важливим напрямком внутрішнього переміщення населення, а оренда житла в таких містах для багатьох сімей стала способом тимчасово змінити місце проживання без виїзду за кордон.