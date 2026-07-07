Олена Кравець: біографія та цікаві факти про українську акторку

Олена Кравець — українська акторка, телеведуча, продюсерка та одна з найвідоміших представниць сучасного українського гумору. Найбільшу популярність вона здобула завдяки багаторічній роботі у «Студії Квартал 95», де була єдиною жінкою в основному творчому колективі. За роки кар’єри Кравець стала учасницею десятків телевізійних проєктів, серіалів і кіноробіт, а також працювала ведучою та продюсеркою. Після початку повномасштабної війни вона зосередилася на нових творчих форматах і власних проєктах. Її професійна діяльність охоплює телебачення, кіно, дубляж та публічні виступи.

Біографія

Олена Юріївна Кравець (дівоче прізвище — Маляшенко) народилася 1 січня 1977 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. Вищу освіту здобула у Криворізькому економічному інституті за спеціальністю «економіст-фінансист». Під час навчання почала виступати в КВК, що стало початком її творчої кар’єри.

У 1998 році Олена приєдналася до команди «95 квартал». Після переїзду творчого колективу до Києва у 2003 році стала однією з ключових учасниць «Студії Квартал 95». Протягом багатьох років брала участь у концертних програмах, телевізійних шоу та гумористичних проєктах студії, а також обіймала керівні посади в компанії.

Кравець знімалася у фільмах і серіалах, серед яких «Слуга народу», «1+1 вдома», «Казкова Русь», «Велика прогулянка». Також працювала акторкою дубляжу та брала участь в озвучуванні анімаційних стрічок. У 2021 році стала ведучою денного телепроєкту «Твій день».

Наприкінці 2022 року Олена Кравець повідомила про завершення співпраці зі «Студією Квартал 95», пояснивши це бажанням розвивати власні творчі проєкти та приділяти більше уваги особистому життю. Після цього вона продовжила працювати як телеведуча, акторка та авторка нових форматів.

Цікаві факти

Олена Кравець протягом багатьох років залишалася єдиною жінкою в основному складі «Студії Квартал 95», що зробило її однією з найбільш упізнаваних учасниць колективу.

У 2002 році вона одружилася з Сергієм Кравцем, який також працював у творчій команді «95 кварталу». Подружжя виховує трьох дітей: доньку Марію, а також двійнят — Катерину та Івана, які народилися у 2016 році.

Окрім акторської діяльності, Кравець працювала продюсеркою документального кіно та займалася озвучуванням художніх і анімаційних фільмів. Вона також неодноразово брала участь у благодійних та суспільних ініціативах.

Після завершення роботи у «Кварталі 95» Кравець не залишила медіасферу, а зосередилася на розвитку авторських творчих проєктів, театральних постановок і публічних заходів.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Олені Кравець?

Олена Кравець народилася 1 січня 1977 року. У 2026 році їй виповнилося 49 років. Вона народилася в Кривому Розі та більшу частину кар’єри працює в українському шоу-бізнесі.

Де навчалася Олена Кравець?

Вона закінчила Криворізький економічний інститут. За освітою є економісткою-фінансисткою. Саме під час навчання почала активно виступати в КВК, що визначило її подальший професійний шлях.

Чому Олена Кравець пішла з «Кварталу 95»?

Наприкінці 2022 року акторка повідомила про завершення співпраці зі студією. Вона пояснила своє рішення бажанням змінити професійний напрямок, працювати над власними проєктами та більше часу приділяти родині.

Хто чоловік Олени Кравець?

Чоловіком акторки є Сергій Кравець. Вони одружилися у 2002 році та разом виховують трьох дітей. Сергій також працював у творчій команді «Студії Квартал 95».

Який зріст Олени Кравець?

У відкритих біографічних джерелах зазначається, що зріст Олени Кравець становить 172 сантиметри. Ця інформація публікується у довідкових кінематографічних базах даних.