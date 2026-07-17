Олексій Сухачов: біографія та цікаві факти про директора ДБР

Олексій Сухачов — український юрист, державний службовець і керівник Державного бюро розслідувань (ДБР). Він понад два десятиліття працює у сфері правоохоронної діяльності, прокуратури та державного управління. До призначення очільником ДБР Сухачов обіймав керівні посади в органах прокуратури та Державній фіскальній службі. У різні роки він відповідав за процесуальне керівництво, розслідування економічних злочинів та реформування правоохоронних органів. Як директор ДБР він курує діяльність одного з ключових правоохоронних органів країни, який займається розслідуванням злочинів високопосадовців, правоохоронців, військових та суддів.

Біографія

Олексій Олександрович Сухачов народився 20 липня 1977 року в Кривому Розі Дніпропетровської області.

У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Після отримання диплома розпочав службу в органах прокуратури.

З 2000 по 2017 рік працював у прокуратурі, пройшовши шлях від слідчого до керівних посад. Зокрема, працював у прокуратурі Києва та Генеральній прокуратурі, де займався процесуальним керівництвом і наглядом за досудовими розслідуваннями.

У 2017 році перейшов до Державної фіскальної служби України, де обійняв посаду заступника начальника Департаменту контролю за розслідуванням кримінальних проваджень. Пізніше став начальником цього департаменту.

У листопаді 2020 року Кабінет Міністрів призначив Олексія Сухачова виконувачем обов’язків директора Державного бюро розслідувань після завершення повноважень Ірини Венедіктової, яка перейшла працювати до Офісу Генерального прокурора.

31 грудня 2021 року Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова директором ДБР строком на п’ять років за результатами відкритого конкурсного відбору.

На посаді керівника ДБР Сухачов координує розслідування воєнних злочинів, корупційних правопорушень, злочинів проти національної безпеки, а також справ щодо посадових осіб центральних органів влади, військового командування та правоохоронних структур.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ДБР значно розширило напрямки роботи. Серед пріоритетів відомства стали документування воєнних злочинів, боротьба з державними зрадниками, розслідування незаконного збагачення посадовців, викриття корупційних схем у військовій сфері та припинення незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Цікаві факти

Олексій Сухачов є одним із небагатьох керівників центральних правоохоронних органів, який майже всю професійну кар’єру провів у системі прокуратури та кримінальної юстиції.

Його призначення директором ДБР відбулося після відкритого конкурсу, який тривав кілька місяців. За результатами співбесід конкурсна комісія рекомендувала саме його кандидатуру Президенту для остаточного призначення.

За час керівництва Сухачова ДБР суттєво збільшило кількість проваджень, пов’язаних із воєнними злочинами, державними зрадниками, незаконним збагаченням посадовців та корупційними схемами у сфері оборони. Відомство регулярно звітує про затримання високопосадовців, суддів, військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

У відкритих джерелах практично відсутня інформація про особисте життя Олексія Сухачова. Він не публікує подробиць про сім’ю чи дозвілля, а також не дає інтерв’ю на теми, не пов’язані з професійною діяльністю.

Серед публічних дискусій навколо Сухачова можна виділити питання незалежності ДБР та взаємодії бюро з іншими правоохоронними органами. Представники влади наголошують на посиленні ефективності роботи Бюро, тоді як окремі громадські організації та експерти періодично закликають до подальшого реформування системи кримінальної юстиції та посилення гарантій незалежності правоохоронних інституцій. Водночас жодних судових рішень, які б встановлювали неправомірність діяльності самого Сухачова, немає.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олексій Сухачов?

Олексій Сухачов — український юрист і державний службовець, який із кінця 2021 року очолює Державне бюро розслідувань. До цього він понад 20 років працював у прокуратурі та Державній фіскальній службі. Його професійна діяльність пов’язана з кримінальною юстицією та правоохоронною системою.

Скільки років Олексію Сухачову?

Олексій Сухачов народився 20 липня 1977 року в Кривому Розі. Він належить до покоління керівників правоохоронних органів, які починали кар’єру ще на початку 2000-х років. Його професійний стаж у юридичній сфері перевищує два десятиліття.

Яку освіту має Олексій Сухачов?

Він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Отримана юридична освіта стала основою для роботи в органах прокуратури та подальшої кар’єри в державному секторі.

Що відомо про сім’ю Олексія Сухачова?

У відкритих джерелах майже немає підтвердженої інформації про дружину, дітей чи інші подробиці особистого життя директора ДБР. Сам посадовець не робить публічних заяв на цю тему. Тому будь-які непідтверджені повідомлення не можуть вважатися достовірними.

Чим займається ДБР під керівництвом Сухачова?

Державне бюро розслідувань розслідує злочини, підслідні цьому органу, зокрема правопорушення високопосадовців, правоохоронців, військових і суддів. Після 2022 року одним із головних напрямів роботи стали воєнні злочини, державна зрада, корупція в оборонному секторі та злочини проти національної безпеки.