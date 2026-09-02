Олексій Ступак: біографія та цікаві факти про банкіра

Олексій Ступак — український банкір, який понад два десятиліття працює у фінансовому секторі. Він розпочав кар’єру у 2002 році в Правекс Банку, після чого обіймав керівні посади у Креді Агріколь Банку та інших структурах корпоративного банкінгу. У 2019 році Ступак приєднався до команди тодішнього Альфа-Банку, який після зміни бренду став Sense Bank. У лютому 2024 року Національний банк України погодив його призначення головою правління державного Sense Bank. У 2026 році ім’я Ступака опинилося в центрі уваги через розслідування НАБУ і САП у справі «Форест Гамп» та подальше рішення НБУ щодо його професійної придатності.

Біографія

Олексій Ступак здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Облік та аудит». Відомостей про дату та місце його народження у надійних відкритих джерелах, які можна було б підтвердити кількома незалежними публікаціями, немає. Так само публічно не розкривається детальна інформація про його родину.

Банківську кар’єру Ступак розпочав у 2002 році в АТ «Правекс Банк», де працював із корпоративними та VIP-клієнтами. У 2008–2019 роках він обіймав керівні посади у Креді Агріколь Банку. У професійній біографії Ступака цей період пов’язаний передусім із корпоративним бізнесом і трансформацією банківських процесів.

У червні 2019 року Ступак перейшов до Альфа-Банку, який згодом змінив назву на Sense Bank. Спочатку він працював директором із корпоративного бізнесу, а пізніше відповідав за корпоративно-інвестиційний, малий та середній бізнес. Таким чином, до призначення керівником банку він уже кілька років працював усередині цієї фінансової установи.

Після націоналізації Sense Bank у липні 2023 року банк певний час працював під керівництвом виконувачки обов’язків голови правління Олени Зубченко. Наприкінці грудня 2023 року наглядова рада обрала Ступака новим головою правління, а в лютому 2024 року його кандидатуру погодив НБУ.

Під час роботи на посаді керівника Sense Bank Ступак публічно представляв банк у питаннях кредитування бізнесу, зокрема за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». У 2024 році він також заявляв про пріоритетність фінансування проєктів, пов’язаних із відновлюваною енергетикою та енергетичною незалежністю.

У травні 2026 року НБУ розпочав адміністративне провадження щодо професійної придатності Ступака. За словами голови НБУ Андрія Пишного, підставою стали виявлені під час посиленого нагляду ознаки існування до націоналізації банку прихованої структури управління, пов’язаної з колишніми підсанкційними акціонерами. Регулятор окремо перевіряв можливу причетність Ступака до ухвалення колегіальних рішень у межах цієї структури.

20 серпня НБУ повідомляв про проведення співбесіди зі Ступаком у межах адміністративного провадження. 2 вересня 2026 року Андрій Пишний заявив, що комітет НБУ одностайно визнав голову правління Sense Bank таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив відповідну вимогу власнику банку — Міністерству фінансів.

На момент засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 2 вересня виконувачкою обов’язків голови правління Sense Bank була Олена Зубченко. Водночас остаточні кадрові наслідки рішення НБУ пов’язані з діями власника банку, яким є держава в особі Кабінету Міністрів.

Цікаві факти

Одним із найрезонансніших епізодів у кар’єрі Ступака стала справа НАБУ і САП «Форест Гамп». За версією правоохоронців, через Sense Bank могли проводитися кошти, які згодом були використані для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. САП заявляла про понад 83 млн грн, які, за версією слідства, легалізували через державний банк.

Ступак отримав статус підозрюваного у справі, а 25 серпня Вищий антикорупційний суд почав розгляд клопотання про запобіжний захід. САП просила взяти його під варту з альтернативою застави у 150 млн грн. Захист Ступака заперечував його участь у злочинній схемі та називав підозру необґрунтованою, а докази — недостатніми.

За даними прокурора, озвученими під час судового засідання, із 2019 до 2026 року Ступак отримав 88 млн грн доходу, з яких 83 млн грн припадали на виплати від Sense Bank. У липні 2026 року, за даними публікацій у ЗМІ, його зарплата в банку становила 871,3 тис. грн. Ці цифри стосуються фінансової інформації, оприлюдненої під час обговорення його майнового стану, а не встановленої судом незаконності доходів.

Ще один епізод пов’язаний із майном Ступака, про яке розповідав прокурор САП. У суді згадувалися дві квартири в київському ЖК Tetris Hall, земельна ділянка, два машиномісця та чотири транспортні засоби. Саме майновий стан підозрюваного прокуратура використовувала серед аргументів на користь запропонованого розміру застави.

Публічної підтвердженої інформації про дружину, дітей, хобі, зріст або сторінку Ступака в Instagram у достатньо авторитетних відкритих джерелах немає. Тому ці дані не можна достовірно додавати до біографії. Водночас відомо, що у професійному середовищі Ступак спеціалізувався саме на корпоративному банкінгу, а не на публічній політичній чи медійній діяльності.

Відповіді на питання про Олексія Ступака

Хто такий Олексій Ступак?

Олексій Ступак — український банкір із більш ніж 20-річним досвідом роботи у фінансовому секторі. Він працював у Правекс Банку та Креді Агріколь Банку, а з 2019 року — у структурі Альфа-Банку, нині Sense Bank. У лютому 2024 року Ступак очолив правління державного Sense Bank.

Де працював Олексій Ступак до Sense Bank?

Кар’єру Ступак почав у 2002 році в Правекс Банку, де працював із корпоративними та VIP-клієнтами. Пізніше він перейшов до Креді Агріколь Банку, де обіймав керівні посади протягом 2008–2019 років. У червні 2019 року став частиною команди Альфа-Банку, який пізніше отримав назву Sense Bank.

Коли Олексій Ступак став головою Sense Bank?

Наприкінці грудня 2023 року наглядова рада Sense Bank обрала Ступака головою правління. Для фактичного вступу на посаду необхідним було погодження Національного банку України. НБУ погодив його кандидатуру у лютому 2024 року.

Чому Олексій Ступак опинився у справі «Форест Гамп»?

НАБУ і САП підозрюють Ступака в причетності до операцій із коштами, які, за версією слідства, використовувалися для внесення застави за Германа Галущенка. Слідство стверджує, що частина коштів проходила через Sense Bank, а загальний обсяг легалізованих через банк коштів оцінюється прокурорами більш ніж у 83 млн грн. Захист Ступака заперечує його участь у злочинній схемі та не погоджується з аргументами обвинувачення.

Чи звільнили Олексія Ступака з посади?

2 вересня 2026 року НБУ повідомив, що визнав Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, і направив власнику банку вимогу про його заміну. На цей момент в.о. голови правління Sense Bank є Олена Зубченко. Отже, рішення НБУ стало підставою для кадрової заміни, але його слід відрізняти від остаточного судового вироку у кримінальному провадженні.