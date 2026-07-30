Олексій Соболєв: біографія та цікаві факти про державного діяча
2026-30-07    110

Олексій Соболєв: біографія та цікаві факти про державного діяча

Олексій Соболєв — український державний діяч, економіст і фахівець у сфері інвестицій, управління державними активами та реформування економіки. Він став відомим завдяки роботі над запуском системи Prozorro.Продажі, а згодом — діяльності в Міністерстві економіки. У різні роки Соболєв відповідав за державну політику у сферах цифровізації, приватизації, інвестицій та управління державною власністю. У 2026 році президент Володимир Зеленський призначив його заступником керівника Офісу Президента, де він координуватиме економічний напрям і взаємодію з міжнародними партнерами щодо післявоєнного відновлення країни.

Біографія

Олексій Дмитрович Соболєв народився у 1983 році. Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті, де отримав ступінь магістра фінансів.

Кар’єру розпочинав у приватному фінансовому секторі. Працював у сфері управління інвестиціями, зокрема в компанії Dragon Asset Management, де займався аналізом ринків та управлінням активами. Саме цей досвід став основою його подальшої роботи у сфері державних реформ.

У 2015–2016 роках був радником міністра інфраструктури України. На цій посаді координував проєкти, пов’язані з відкритими даними, підвищенням прозорості діяльності державних підприємств та впровадженням сучасних принципів корпоративного управління.

У 2016 році очолив проєкт Prozorro.Продажі в Transparency International Ukraine. Під його керівництвом електронна система продажу державних і комунальних активів перетворилася на один із ключових інструментів прозорої приватизації та реалізації майна. Пізніше система була передана державі та стала офіційною платформою для проведення електронних аукціонів.

У 2018 році Соболєв перейшов до Міністерства економіки, де відповідав за напрям управління державною власністю. Він займався питаннями приватизації, корпоративного управління державними підприємствами, інвестиційної політики та залучення міжнародного капіталу.

У січні 2023 року Кабінет Міністрів призначив його заступником міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Уже в липні 2024 року він став першим заступником міністра економіки.

У липні 2025 року Верховна Рада підтримала його кандидатуру на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. На цій посаді він відповідав за формування економічної політики держави, міжнародне економічне співробітництво та реалізацію реформ.

У 2026 році президент Володимир Зеленський призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу Президента. В ОП він відповідатиме за економічний блок, а також координуватиме співпрацю з міжнародними партнерами щодо підготовки та реалізації плану післявоєнного відновлення країни.

Цікаві факти

Олексій Соболєв вважається одним із фахівців, які брали безпосередню участь у створенні сучасної системи електронних аукціонів Prozorro.Продажі. Саме ця система стала одним із найбільш відомих цифрових інструментів управління державними активами в Україні.

Основна професійна спеціалізація Соболєва — інвестиції, приватизація, корпоративне управління та цифровізація державних процесів. До переходу на державну службу він багато років працював у приватному інвестиційному секторі.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про його сімейний стан, дітей, захоплення чи особисте життя. Сам Соболєв переважно коментує питання економічної політики та реформ, уникаючи публічного висвітлення приватного життя.

На відміну від багатьох українських політиків, ім’я Олексія Соболєва не фігурувало у гучних корупційних скандалах чи кримінальних провадженнях. Його професійна репутація переважно пов’язана з реформами державного управління та цифровою трансформацією економіки.

Після призначення до Офісу Президента одним із ключових напрямів його діяльності стало залучення міжнародної фінансової допомоги та координація роботи над програмами післявоєнного відновлення, що є одним із головних економічних викликів для держави.

Відповіді на питання про Олексія Соболєва

Хто такий Олексій Соболєв?

Олексій Соболєв — український державний діяч та економіст. Він працював у приватному інвестиційному секторі, а згодом перейшов на державну службу. Відомий насамперед роботою над реформами у сфері приватизації, управління державною власністю та цифровізації економіки.

Скільки років Олексію Соболєву?

У відкритих офіційних біографіях зазначено, що він народився у 1983 році. Відповідно, у 2026 році йому виповнилося 43 роки.

Яку посаду обіймає Олексій Соболєв?

У 2026 році президент Володимир Зеленський призначив його заступником керівника Офісу Президента. Він відповідає за економічний напрям роботи ОП та взаємодію з міжнародними партнерами щодо післявоєнного відновлення.

Яку освіту має Олексій Соболєв?

Він закінчив Київський національний економічний університет, де здобув ступінь магістра фінансів. Саме фінансова освіта стала основою його кар’єри в інвестиційній сфері та державному управлінні.

Чи відома інформація про родину Олексія Соболєва?

У відкритих офіційних джерелах практично немає підтверджених відомостей про його сімейний стан або дітей. Сам посадовець не робить особисте життя предметом публічних коментарів. Тому будь-які непідтверджені повідомлення не можна вважати достовірними.

Dragon Asset Management, Prozorro.Продажі, Transparency International Ukraine, Володимир Зеленський, економічна політика, Київ, КНЕУ, Міністерство економіки, Олексій Соболєв, Олексій Соболєв Instagram, Олексій Соболєв біографія, Олексій Соболєв вік, Офіс Президента, післявоєнне відновлення, приватизація
Останні новини
Китай запустив новий ринок: люди продають права на власне обличчя ШІ

Китай запустив новий ринок: люди продають права на власне обличчя ШІ
У Китаї набирає обертів новий сегмент цифрової економіки, в якому читать далее
30-07, 19:27
Олег Федорів: біографія та цікаві факти про бригадного генерала СБУ

Олег Федорів: біографія та цікаві факти про бригадного генерала СБУ
Олег Федорів — український військовослужбовець, бригадний генерал Служби безпеки України, читать далее
30-07, 19:21
Олексій Білошицький: біографія та цікаві факти про керівника Національної поліції

Олексій Білошицький: біографія та цікаві факти про керівника Національної поліції
Олексій Білошицький — український правоохоронець, який більшу частину кар'єри присвятив читать далее
30-07, 19:16
Олексій Соболєв: біографія та цікаві факти про державного діяча

Олексій Соболєв: біографія та цікаві факти про державного діяча
Олексій Соболєв — український державний діяч, економіст і фахівець у читать далее
30-07, 19:12
Пілотований політ на Марс: чому дедалі частіше говорять про жінку в екіпажі

Пілотований політ на Марс: чому дедалі частіше говорять про жінку в екіпажі
Плани з відправлення людини на Марс знову опинилися в центрі читать далее
30-07, 16:57
Яке церковне свято 31 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 31 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
31 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять мученика Еміліана читать далее
30-07, 16:53
Санкції проти РФ опинилися під загрозою через вимоги Трампа

Санкції проти РФ опинилися під загрозою через вимоги Трампа
Президент США Дональд Трамп запропонував внести зміни до законопроєкту про читать далее
30-07, 16:37
НБУ готує значне послаблення валютних обмежень для населення

НБУ готує значне послаблення валютних обмежень для населення
Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив про підготовку масштабного пакета читать далее
30-07, 16:19
Опозиціонера Дениса Дашкевича звинуватили у підготовці замаху на дітей Тихановської

Опозиціонера Дениса Дашкевича звинуватили у підготовці замаху на дітей Тихановської
У Білорусі заявили про нібито підготовку замаху на дітей лідерки читать далее
30-07, 16:15
Кабмін пропонує скасувати пільги на посилки до 150 євро

Кабмін пропонує скасувати пільги на посилки до 150 євро
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає скасування податкової пільги для читать далее
30-07, 11:13
Федоров зробив гучні заяви про відставку та реформи

Федоров зробив гучні заяви про відставку та реформи
Колишній міністр оборони Михайло Федоров уперше після звільнення детально прокоментував читать далее
30-07, 11:09
ДБР проводить масштабні обшуки у ТЦК по всій країні

ДБР проводить масштабні обшуки у ТЦК по всій країні
Державне бюро розслідувань 30 липня проводить масштабні слідчі дії у читать далее
30-07, 11:06
На місці Каховського водосховища виявили комах, що формують новий ліс

На місці Каховського водосховища виявили комах, що формують новий ліс
На території колишнього Каховського водосховища, яке припинило існування після підриву читать далее
30-07, 11:03
Росія спустила на воду новий атомний підводний човен «Ясень-М»

Росія спустила на воду новий атомний підводний човен «Ясень-М»
У російському Сєверодвінську спустили на воду атомний підводний човен К-563 читать далее
30-07, 10:57
Зеленський: Питання Криму наразі не на порядку денному

Зеленський: Питання Криму наразі не на порядку денному
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання повернення тимчасово окупованого читать далее
30-07, 10:55
Масований ракетний удар: під атакою опинилися західні області України

Масований ракетний удар: під атакою опинилися західні області України
У ніч проти 30 липня Росія завдала по Україні комбінованого читать далее
30-07, 10:50
Запаси Patriot і THAAD у США різко скоротилися після війни з Іраном, — CSIS

Запаси Patriot і THAAD у США різко скоротилися після війни з Іраном, — CSIS
Сполучені Штати після війни з Іраном зіткнулися із суттєвим скороченням читать далее
29-07, 23:28
Працівникам до 18 років гарантують повну зарплату: що передбачає закон

Працівникам до 18 років гарантують повну зарплату: що передбачає закон
Неповнолітні працівники в Україні мають право отримувати заробітну плату в читать далее
29-07, 16:10
Продавців власної продукції обкладуть податками

Продавців власної продукції обкладуть податками
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити спеціальний добровільний читать далее
29-07, 16:09
Чи потрібно міняти радянське свідоцтво про народження у 2026 році

Чи потрібно міняти радянське свідоцтво про народження у 2026 році
Свідоцтва про народження, видані за часів СРСР, продовжують залишатися чинними читать далее
29-07, 16:03
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026