Олексій Соболєв — український державний діяч, економіст і фахівець у сфері інвестицій, управління державними активами та реформування економіки. Він став відомим завдяки роботі над запуском системи Prozorro.Продажі, а згодом — діяльності в Міністерстві економіки. У різні роки Соболєв відповідав за державну політику у сферах цифровізації, приватизації, інвестицій та управління державною власністю. У 2026 році президент Володимир Зеленський призначив його заступником керівника Офісу Президента, де він координуватиме економічний напрям і взаємодію з міжнародними партнерами щодо післявоєнного відновлення країни.

Біографія

Олексій Дмитрович Соболєв народився у 1983 році. Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті, де отримав ступінь магістра фінансів.

Кар’єру розпочинав у приватному фінансовому секторі. Працював у сфері управління інвестиціями, зокрема в компанії Dragon Asset Management, де займався аналізом ринків та управлінням активами. Саме цей досвід став основою його подальшої роботи у сфері державних реформ.

У 2015–2016 роках був радником міністра інфраструктури України. На цій посаді координував проєкти, пов’язані з відкритими даними, підвищенням прозорості діяльності державних підприємств та впровадженням сучасних принципів корпоративного управління.

У 2016 році очолив проєкт Prozorro.Продажі в Transparency International Ukraine. Під його керівництвом електронна система продажу державних і комунальних активів перетворилася на один із ключових інструментів прозорої приватизації та реалізації майна. Пізніше система була передана державі та стала офіційною платформою для проведення електронних аукціонів.

У 2018 році Соболєв перейшов до Міністерства економіки, де відповідав за напрям управління державною власністю. Він займався питаннями приватизації, корпоративного управління державними підприємствами, інвестиційної політики та залучення міжнародного капіталу.

У січні 2023 року Кабінет Міністрів призначив його заступником міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Уже в липні 2024 року він став першим заступником міністра економіки.

У липні 2025 року Верховна Рада підтримала його кандидатуру на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. На цій посаді він відповідав за формування економічної політики держави, міжнародне економічне співробітництво та реалізацію реформ.

У 2026 році президент Володимир Зеленський призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу Президента. В ОП він відповідатиме за економічний блок, а також координуватиме співпрацю з міжнародними партнерами щодо підготовки та реалізації плану післявоєнного відновлення країни.

Цікаві факти

Олексій Соболєв вважається одним із фахівців, які брали безпосередню участь у створенні сучасної системи електронних аукціонів Prozorro.Продажі. Саме ця система стала одним із найбільш відомих цифрових інструментів управління державними активами в Україні.

Основна професійна спеціалізація Соболєва — інвестиції, приватизація, корпоративне управління та цифровізація державних процесів. До переходу на державну службу він багато років працював у приватному інвестиційному секторі.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про його сімейний стан, дітей, захоплення чи особисте життя. Сам Соболєв переважно коментує питання економічної політики та реформ, уникаючи публічного висвітлення приватного життя.

На відміну від багатьох українських політиків, ім’я Олексія Соболєва не фігурувало у гучних корупційних скандалах чи кримінальних провадженнях. Його професійна репутація переважно пов’язана з реформами державного управління та цифровою трансформацією економіки.

Після призначення до Офісу Президента одним із ключових напрямів його діяльності стало залучення міжнародної фінансової допомоги та координація роботи над програмами післявоєнного відновлення, що є одним із головних економічних викликів для держави.

Відповіді на питання про Олексія Соболєва

Хто такий Олексій Соболєв?

Олексій Соболєв — український державний діяч та економіст. Він працював у приватному інвестиційному секторі, а згодом перейшов на державну службу. Відомий насамперед роботою над реформами у сфері приватизації, управління державною власністю та цифровізації економіки.

Скільки років Олексію Соболєву?

У відкритих офіційних біографіях зазначено, що він народився у 1983 році. Відповідно, у 2026 році йому виповнилося 43 роки.

Яку посаду обіймає Олексій Соболєв?

У 2026 році президент Володимир Зеленський призначив його заступником керівника Офісу Президента. Він відповідає за економічний напрям роботи ОП та взаємодію з міжнародними партнерами щодо післявоєнного відновлення.

Яку освіту має Олексій Соболєв?

Він закінчив Київський національний економічний університет, де здобув ступінь магістра фінансів. Саме фінансова освіта стала основою його кар’єри в інвестиційній сфері та державному управлінні.

Чи відома інформація про родину Олексія Соболєва?

У відкритих офіційних джерелах практично немає підтверджених відомостей про його сімейний стан або дітей. Сам посадовець не робить особисте життя предметом публічних коментарів. Тому будь-які непідтверджені повідомлення не можна вважати достовірними.