Олексій Рева: біографія та цікаві факти про коміка і заступника міністра оборони

Олексій Рева — український військовослужбовець, колишній сценарист і актор гумористичних проєктів, який 23 вересня 2026 року був призначений заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. До повномасштабної війни він був відомий завдяки участі в «Розсміши коміка», «Лізі сміху» та роботі у студії «Мамахохотала». Після початку повномасштабного вторгнення Рева вступив до ЗСУ, служив у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура», а згодом працював у цифровому напрямі Міністерства оборони. Він брав участь у створенні цифрових продуктів «Армія+» та «Імпульс», а також проходив службу в Головному управлінні розвідки та Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. На новій посаді Рева відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для Сил оборони, зокрема «Армія+», «Резерв+» і бойової системи DELTA.

Біографія

Олексій Едуардович Рева народився 22 березня 1991 року в Полтаві. У 2008–2013 роках навчався в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, нині — Полтавська політехніка, де здобув освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит». Пізніше Рева отримав військову освіту в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Публічність Реві принесла гумористична кар’єра. У 2015 році він став переможцем телешоу «Розсміши коміка», а того ж року разом із братом-близнюком Ігорем виступав у команді «Манхеттен» у першому сезоні «Ліги сміху». У 2016 році брати почали працювати зі студією «Мамахохотала»: Олексій був сценаристом, а згодом також актором. За даними АрміяInform, брати брали участь у створенні восьми сезонів гумористичного проєкту.

Паралельно з творчою діяльністю Рева займався спортом. Він був воротарем футбольного клубу «Маестро», де вказана дата його народження — 22 березня 1991 року, зріст — 191 см, вага — 98 кг. У 2019 році Реву як воротаря «Маестро» назвали найкращим голкіпером матчу між збірними Асоціації міст України, Верховної Ради та футбольного клубу.

Після початку повномасштабного вторгнення Рева разом із братом долучився до Збройних сил України. Спочатку вони служили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де займалися, зокрема, обліком офіцерів запасу. Пізніше Олексій Рева приєднався до 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».

У складі 47-ї бригади Рева пройшов у Німеччині підготовку за програмою MDMP — Military Decision Making Process, тобто процесу військового ухвалення рішень. Він брав участь у виконанні бойових і спеціальних завдань під час контрнаступу 2023 року на Оріхівському напрямку. У цей період також працював із цифровізацією внутрішніх процесів та кадрового менеджменту.

Наступним етапом стала робота в ІТ-команді Міністерства оборони. За офіційними даними відомства, Рева близько двох років працював над цифровими продуктами, зокрема застосунком «Армія+» та системою обліку військовослужбовців «Імпульс», а також очолював проєктні команди. Окремо він проходив службу в Головному управлінні розвідки Міноборони та Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

У квітні 2026 року Рева очолив кафедру військової підготовки Національного університету «Київський авіаційний інститут». За час його роботи кафедра посилила практичну складову підготовки, зокрема напрямки, пов’язані з безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та цифровими системами управління. Університет також повідомляв про залучення понад 3 млн грн від партнерів на комп’ютерне обладнання, створення класу-симулятора БпЛА та FPV-траси.

23 вересня 2026 року Кабінет Міністрів призначив Реву заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Міністерство зазначило, що серед його пріоритетів будуть розвиток «Армія+», «Резерв+», бойової системи DELTA та подальша цифровізація процесів у війську.

Цікаві факти

Однією з особливостей біографії Олексія Реви є поєднання гумористичної та військової кар’єри. До 2022 року його знали насамперед як автора й актора комедійних проєктів, тоді як після початку повномасштабного вторгнення основною сферою діяльності стала військова служба та цифровізація оборонних процесів. Саме цей перехід став причиною уваги українських медіа до його призначення в Міноборони.

Рева має брата-близнюка Ігоря Реву. Вони разом виступали в гумористичних проєктах, працювали у «Мамахохотала» та після початку повномасштабної війни обоє долучилися до ЗСУ. У відкритих джерелах також зазначається, що Ігор Рева продовжив працювати у сфері цифровізації державного управління.

До переходу у військову сферу Рева поєднував роботу сценариста з виступами на телебаченні. На сайті футбольного клубу «Маестро» також вказано, що він працював над ідеєю та сценарієм серіалу «Куратори», який створювала команда «Мамахохотала».

Ще одна деталь його довоєнної біографії — спортивна діяльність. Профіль Реви на сайті «Маестро» містить не лише інформацію про його виступи за клуб, а й фізичні параметри: зріст 191 сантиметр і вагу 98 кілограмів. Саме у футболі він виступав на позиції воротаря.

Після переходу до цифрового напряму Міноборони Рева працював не лише над окремими ІТ-продуктами, а й над організацією проєктних команд. Міністерство пов’язує його нову посаду з подальшим об’єднанням цифрових інструментів оборонної сфери в єдину екосистему та ширшим залученням ІТ-індустрії.

Відповіді на питання про Олексія Реву

Хто такий Олексій Рева?

Олексій Рева — український військовослужбовець, який у вересні 2026 року став заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку. До 2022 року він був відомий як учасник гумористичних телепроєктів, сценарист і актор студії «Мамахохотала». Після початку повномасштабного вторгнення Рева перейшов до військової служби та роботи над цифровізацією оборонної сфери.

Скільки років Олексію Реві?

Олексій Рева народився 22 березня 1991 року. Станом на вересень 2026 года йому 35 років. Дату народження підтверджують офіційний профіль футбольного клубу «Маестро» та українські медіа, які писали про його призначення.

Де навчався Олексій Рева?

Рева навчався у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, який нині має назву Полтавська політехніка. У 2013 році він завершив навчання за спеціальністю «Фінанси і кредит». Згодом він здобув військову освіту в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Де служив Олексій Рева?

Після початку повномасштабної війни Рева служив у Полтавському ТЦК та СП, а пізніше приєднався до 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Він брав участь у бойових завданнях під час контрнаступу 2023 року на Оріхівському напрямку. Також Рева проходив службу в ГУР Міноборони та Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Чим займатиметься Олексій Рева в Міноборони?

На посаді заступника міністра оборони Рева відповідає за цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію. Серед заявлених напрямів роботи — «Армія+», «Резерв+», DELTA та цифровізація ключових процесів у війську. Міноборони також пов’язує його роботу з розвитком обміну даними, цифрових сервісів для військовослужбовців і скороченням бюрократичного навантаження.