Олексій Пукач: біографія, цікаві факти про генерала МВС та справа Гонгадзе
2026-23-07    125

Олексій Пукач: біографія, цікаві факти про генерала МВС та справа Гонгадзе

Олексій Пукач — колишній генерал-лейтенант міліції, відомий через кримінальну справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році. Він тривалий час працював у системі Міністерства внутрішніх справ України та обіймав керівні посади у підрозділах кримінального розшуку. Пукач був засуджений судом до довічного позбавлення волі за організацію та виконання вбивства журналіста. Його справа стала однією з найрезонансніших у новітній історії країни та мала значний суспільний і політичний вплив. До моменту арешту у 2009 році Пукач кілька років перебував у розшуку.

Біографія

Олексій Валерійович Пукач народився 2 липня 1953 року. За відкритими даними, він родом із Житомирської області. Після здобуття освіти розпочав службу в правоохоронних органах, де поступово зробив кар’єру у структурі Міністерства внутрішніх справ.

У радянський період Пукач працював у системі міліції. Він спеціалізувався на оперативній роботі та боротьбі зі злочинністю. Завдяки кар’єрному зростанню обіймав керівні посади у підрозділах кримінального розшуку.

У 1990-х роках Олексій Пукач став одним із керівників Головного управління карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України. Він мав звання генерала міліції та входив до числа високопоставлених посадовців правоохоронної системи.

У 2000 році ім’я Пукача опинилося в центрі розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. За версією слідства, він був причетний до організації стеження за журналістом і його подальшого вбивства.

Після початку розслідування Пукач залишився на волі. У 2003 році його затримували у межах справи, однак після допиту та проведення слідчих дій він був звільнений. Згодом він зник і тривалий час перебував у розшуку.

Понад шість років місце перебування Пукача залишалося невідомим. У липні 2009 року його затримали співробітники Служби безпеки України у Житомирській області.

Після затримання розпочався тривалий судовий процес. Слідство встановлювало роль Пукача у вбивстві Георгія Гонгадзе та можливу причетність інших посадових осіб до організації злочину.

У січні 2013 року Печерський районний суд Києва визнав Олексія Пукача винним у вбивстві журналіста та призначив йому довічне позбавлення волі. У 2015 році вирок залишив без змін Апеляційний суд Києва.

Пукач відбуває покарання у місцях позбавлення волі. У відкритих джерелах немає актуальної детальної інформації про його поточне місце утримання.

Цікаві факти

Справа Олексія Пукача стала одним із центральних епізодів розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. Загибель журналіста у вересні 2000 року викликала масштабний суспільний резонанс і стала одним із найбільш відомих злочинів проти представників медіа.

Під час судового процесу Пукач визнав свою участь у вбивстві, але заявляв, що діяв не самостійно. Він говорив про наявність замовників злочину, однак питання повного встановлення всіх причетних осіб залишалося предметом окремих розслідувань.

У матеріалах справи фігурували колишні посадовці правоохоронних органів та представники влади. Однак судовий вирок щодо Пукача стосувався безпосередньо його ролі у злочині.

До арешту Пукач кілька років переховувався. За даними слідства, він змінював місце проживання та використовував документи на інше ім’я.

Після затримання колишній генерал перебував під посиленою увагою правоохоронців через значення його справи для розслідування вбивства журналіста.

Відомості про особисте життя Олексія Пукача обмежені. У відкритих джерелах немає значного обсягу інформації про його родину, дружину, дітей, хобі чи приватні інтереси. Основна частина публічних даних стосується його служби у МВС та кримінальної справи.

Олексій Пукач залишається однією з найбільш суперечливих постатей в історії українських правоохоронних органів. Його ім’я пов’язане як із високою посадою у системі МВС, так і з одним із найгучніших кримінальних процесів країни.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олексій Пукач?
Олексій Пукач — колишній генерал-лейтенант міліції, який очолював підрозділи кримінального розшуку МВС. Він став відомим через справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Суд визнав його винним у цьому злочині та призначив довічне ув’язнення.

Коли затримали Олексія Пукача?
Пукача затримали у липні 2009 року співробітники Служби безпеки України. До цього він понад шість років перебував у розшуку. Його затримання стало важливим етапом у розслідуванні справи Гонгадзе.

Який вирок отримав Олексій Пукач?
У 2013 році суд визнав його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Пукачу призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Пізніше вирок залишили без змін.

Яку посаду займав Олексій Пукач у МВС?
Пукач працював у системі Міністерства внутрішніх справ та обіймав керівні посади у кримінальному розшуку. Він мав звання генерала міліції. До початку кримінального переслідування вважався одним із високопоставлених силовиків.

Що відомо про сім’ю Олексія Пукача?
У відкритих джерелах мало інформації про особисте життя Пукача. Дані про його дружину, дітей та родину публічно майже не висвітлювалися. Основна увага ЗМІ була зосереджена на його службовій кар’єрі та кримінальній справі.

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