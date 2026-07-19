Олексій Неїжпапа — український військовий моряк, віцеадмірал, який із червня 2020 року очолює Військово-морські сили Збройних сил України. Він належить до числа офіцерів, які після анексії Криму залишилися вірними українській присязі та брали участь у відновленні бойових спроможностей українського флоту. Під його керівництвом ВМС України відіграли важливу роль у захисті чорноморського узбережжя після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Неїжпапа регулярно коментує безпекову ситуацію в Чорному морі, розвиток морських безпілотних технологій та співпрацю України із західними партнерами. Його діяльність неодноразово ставала предметом уваги українських та міжнародних медіа.

Біографія

Олексій Леонідович Неїжпапа народився 9 жовтня 1975 року в Севастополі.

У 1997 році закінчив Севастопольський військово-морський інститут імені П. С. Нахімова. Після завершення навчання проходив службу на кораблях Військово-морських сил України, поступово обіймаючи командні посади.

У різні роки командував кораблями українського флоту, зокрема великим десантним кораблем «Костянтин Ольшанський». Після окупації Криму у 2014 році залишився вірним військовій присязі та продовжив службу у складі ВМС України.

У 2015–2020 роках обіймав посаду першого заступника командувача ВМС ЗСУ. За цей час брав участь у реформуванні українського флоту відповідно до стандартів НАТО, розвитку берегової оборони та міжнародної військової співпраці.

11 червня 2020 року указом Президента України Володимира Зеленського був призначений командувачем Військово-морських сил Збройних сил України. Згодом отримав військове звання віцеадмірала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Неїжпапа координував дії ВМС України щодо захисту узбережжя, забезпечення морської безпеки та протидії Чорноморському флоту РФ. Під час війни українські ВМС разом з іншими складовими Сил оборони здійснили низку успішних операцій із застосуванням ракетного озброєння, морських безпілотників і спеціальних підрозділів.

У липні 2026 року Олексій Неїжпапа публічно підтримав Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі суспільних дискусій щодо військового керівництва. Він заявив, що оцінювати діяльність головнокомандувача під час війни має право Верховний Головнокомандувач — Президент України, а публічна критика військового командування може негативно впливати на єдність суспільства.

За роки служби Олексій Неїжпапа нагороджений державними відзнаками, зокрема орденом Богдана Хмельницького II та III ступенів.

Цікаві факти

Олексій Неїжпапа народився у Севастополі, який тривалий час був головною базою українського військового флоту до окупації Криму Росією у 2014 році.

Після анексії Криму він не перейшов на службу до Росії, а залишився у складі ВМС України разом із частиною українських військових моряків.

Під час повномасштабної війни саме командування ВМС стало одним із ключових елементів розвитку українських морських безпілотників, які використовувалися для ударів по кораблях Чорноморського флоту РФ. Хоча конкретні операції офіційно не розкриваються, Неїжпапа неодноразово заявляв про важливість асиметричних технологій у сучасній морській війні.

В інтерв’ю українським та міжнародним ЗМІ він регулярно наголошував, що Україна планує відновити повноцінний військовий флот після завершення війни, а також розвивати сучасні корабельні програми разом із союзниками.

Відомості про особисте життя, хобі чи сім’ю Олексія Неїжпапи у відкритих офіційних джерелах практично відсутні. Сам військовий не робить своє приватне життя публічним.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олексій Неїжпапа?

Олексій Неїжпапа — віцеадмірал і командувач Військово-морських сил Збройних сил України з червня 2020 року. Він є професійним військовим моряком із багаторічним досвідом служби у ВМС.

Скільки років Олексію Неїжпапі?

Він народився 9 жовтня 1975 року в Севастополі. Його актуальний вік визначається відповідно до дати народження.

Яку освіту має Олексій Неїжпапа?

Він закінчив Севастопольський військово-морський інститут імені П. С. Нахімова у 1997 році. Після цього проходив службу на різних командних посадах у ВМС України.

Чим відомий Олексій Неїжпапа?

Найбільшу відомість він здобув як командувач ВМС України під час повномасштабної війни. Під його керівництвом українські військово-морські сили брали участь у захисті чорноморського узбережжя, розвитку морських дронів і забезпеченні морської безпеки.

Що відомо про сім’ю Олексія Неїжпапи?

У відкритих офіційних джерелах інформація про дружину, дітей чи інших членів родини практично відсутня. Сам командувач не публікує подробиць особистого життя, тому достовірних підтверджених відомостей із цього приводу немає.