Олексій Неїжпапа: біографія та цікаві факти про командувача ВМС ЗСУ
2026-19-07    59

Олексій Неїжпапа: біографія та цікаві факти про командувача ВМС ЗСУ

Олексій Неїжпапа — український військовий моряк, віцеадмірал, який із червня 2020 року очолює Військово-морські сили Збройних сил України. Він належить до числа офіцерів, які після анексії Криму залишилися вірними українській присязі та брали участь у відновленні бойових спроможностей українського флоту. Під його керівництвом ВМС України відіграли важливу роль у захисті чорноморського узбережжя після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Неїжпапа регулярно коментує безпекову ситуацію в Чорному морі, розвиток морських безпілотних технологій та співпрацю України із західними партнерами. Його діяльність неодноразово ставала предметом уваги українських та міжнародних медіа.

Біографія

Олексій Леонідович Неїжпапа народився 9 жовтня 1975 року в Севастополі.

У 1997 році закінчив Севастопольський військово-морський інститут імені П. С. Нахімова. Після завершення навчання проходив службу на кораблях Військово-морських сил України, поступово обіймаючи командні посади.

У різні роки командував кораблями українського флоту, зокрема великим десантним кораблем «Костянтин Ольшанський». Після окупації Криму у 2014 році залишився вірним військовій присязі та продовжив службу у складі ВМС України.

У 2015–2020 роках обіймав посаду першого заступника командувача ВМС ЗСУ. За цей час брав участь у реформуванні українського флоту відповідно до стандартів НАТО, розвитку берегової оборони та міжнародної військової співпраці.

11 червня 2020 року указом Президента України Володимира Зеленського був призначений командувачем Військово-морських сил Збройних сил України. Згодом отримав військове звання віцеадмірала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Неїжпапа координував дії ВМС України щодо захисту узбережжя, забезпечення морської безпеки та протидії Чорноморському флоту РФ. Під час війни українські ВМС разом з іншими складовими Сил оборони здійснили низку успішних операцій із застосуванням ракетного озброєння, морських безпілотників і спеціальних підрозділів.

У липні 2026 року Олексій Неїжпапа публічно підтримав Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі суспільних дискусій щодо військового керівництва. Він заявив, що оцінювати діяльність головнокомандувача під час війни має право Верховний Головнокомандувач — Президент України, а публічна критика військового командування може негативно впливати на єдність суспільства.

За роки служби Олексій Неїжпапа нагороджений державними відзнаками, зокрема орденом Богдана Хмельницького II та III ступенів.

Цікаві факти

Олексій Неїжпапа народився у Севастополі, який тривалий час був головною базою українського військового флоту до окупації Криму Росією у 2014 році.

Після анексії Криму він не перейшов на службу до Росії, а залишився у складі ВМС України разом із частиною українських військових моряків.

Під час повномасштабної війни саме командування ВМС стало одним із ключових елементів розвитку українських морських безпілотників, які використовувалися для ударів по кораблях Чорноморського флоту РФ. Хоча конкретні операції офіційно не розкриваються, Неїжпапа неодноразово заявляв про важливість асиметричних технологій у сучасній морській війні.

В інтерв’ю українським та міжнародним ЗМІ він регулярно наголошував, що Україна планує відновити повноцінний військовий флот після завершення війни, а також розвивати сучасні корабельні програми разом із союзниками.

Відомості про особисте життя, хобі чи сім’ю Олексія Неїжпапи у відкритих офіційних джерелах практично відсутні. Сам військовий не робить своє приватне життя публічним.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олексій Неїжпапа?

Олексій Неїжпапа — віцеадмірал і командувач Військово-морських сил Збройних сил України з червня 2020 року. Він є професійним військовим моряком із багаторічним досвідом служби у ВМС.

Скільки років Олексію Неїжпапі?

Він народився 9 жовтня 1975 року в Севастополі. Його актуальний вік визначається відповідно до дати народження.

Яку освіту має Олексій Неїжпапа?

Він закінчив Севастопольський військово-морський інститут імені П. С. Нахімова у 1997 році. Після цього проходив службу на різних командних посадах у ВМС України.

Чим відомий Олексій Неїжпапа?

Найбільшу відомість він здобув як командувач ВМС України під час повномасштабної війни. Під його керівництвом українські військово-морські сили брали участь у захисті чорноморського узбережжя, розвитку морських дронів і забезпеченні морської безпеки.

Що відомо про сім’ю Олексія Неїжпапи?

У відкритих офіційних джерелах інформація про дружину, дітей чи інших членів родини практично відсутня. Сам командувач не публікує подробиць особистого життя, тому достовірних підтверджених відомостей із цього приводу немає.

Богдан Хмельницький орден, Військово-морські сили, віцеадмірал, ВМС ЗСУ, Володимир Зеленський, Збройні сили, морські дрони, НАТО, Олексій Неїжпапа, Олексій Неїжпапа Instagram, Олексій Неїжпапа біографія, Олексій Неїжпапа вік, Севастополь, Чорне море, Чорноморський флот
Останні новини
Анна Сопілко: модель із Миколаєва взяла участь у показі Dolce & Gabbana Alta Moda

Анна Сопілко: модель із Миколаєва взяла участь у показі Dolce & Gabbana Alta Moda
Українська модель із Миколаєва Анна Сопілко стала учасницею показу колекції читать далее
19-07, 13:54
Жанна д’Арк знову в центрі уваги після крадіжки меча з пам’ятника

Жанна д’Арк знову в центрі уваги після крадіжки меча з пам’ятника
У Парижі невідомі викрали меч із пам'ятника Жанні д'Арк, що читать далее
19-07, 13:12
У «Резерв+» пояснили значення позначки ВОС-999 для військовозобов’язаних

У «Резерв+» пояснили значення позначки ВОС-999 для військовозобов’язаних
У застосунку «Резерв+» частина військовозобов'язаних почала помічати нову позначку ВОС-999, читать далее
19-07, 13:08
Олег Апостол: біографія та цікаві факти про командувача ДШВ

Олег Апостол: біографія та цікаві факти про командувача ДШВ
Олег Апостол — український військовий, генерал-майор Збройних сил України та читать далее
19-07, 13:04
Олексій Неїжпапа: біографія та цікаві факти про командувача ВМС ЗСУ

Олексій Неїжпапа: біографія та цікаві факти про командувача ВМС ЗСУ
Олексій Неїжпапа — український військовий моряк, віцеадмірал, який із червня читать далее
19-07, 13:02
Weekly Ukraine Digest (July 12–18, 2026): a brief overview of the week’s main events

Weekly Ukraine Digest (July 12–18, 2026): a brief overview of the week’s main events
The week of July 12–18 in Ukraine was marked by читать далее
19-07, 12:57
Анастасія Федорова: біографія та цікаві факти про бізнесвумен

Анастасія Федорова: біографія та цікаві факти про бізнесвумен
Анастасія Федорова — українська підприємиця, засновниця бренду жіночого одягу Cover читать далее
19-07, 12:48
Літній сезон підвищує ризик кишкових інфекцій під час пікніків

Літній сезон підвищує ризик кишкових інфекцій під час пікніків
Із початком сезону масового відпочинку на природі лікарі нагадують про читать далее
19-07, 12:08
Яке церковне свято 19 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 19 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
19 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобної Макрини, читать далее
19-07, 11:03
Київ зазнав масованого ракетного удару: пошкоджено будівлі та метро

Київ зазнав масованого ракетного удару: пошкоджено будівлі та метро
У ніч на 19 липня Київ зазнав одного з наймасштабніших читать далее
19-07, 10:59
Англія здолала Францію в матчі за бронзу ЧС-2026 з рахунком 6:4

Англія здолала Францію в матчі за бронзу ЧС-2026 з рахунком 6:4
Збірна Англії стала бронзовим призером чемпіонату світу з футболу 2026 читать далее
19-07, 10:27
Українців можуть оштрафувати за самовільне висаджування дерев біля будинків

Українців можуть оштрафувати за самовільне висаджування дерев біля будинків
Самовільне висаджування дерев і кущів на прибудинкових територіях може призвести читать далее
18-07, 18:13
НБУ змінив правила ідентифікації клієнтів у банках

НБУ змінив правила ідентифікації клієнтів у банках
Національний банк України з 17 липня запровадив нові правила ідентифікації читать далее
18-07, 18:11
Ярослав Железняк: біографія та цікаві факти про народного депутата

Ярослав Железняк: біографія та цікаві факти про народного депутата
Ярослав Железняк — український політик, економіст і народний депутат Верховної читать далее
18-07, 17:43
Нардепи готують звернення до Зеленського щодо відставки Сирського

Нардепи готують звернення до Зеленського щодо відставки Сирського
У Верховній Раді розпочалося обговорення можливого звернення до президента Володимира читать далее
18-07, 17:40
Сергій Філімонов: біографія та цікаві факти про командира «Вовків Да Вінчі»

Сергій Філімонов: біографія та цікаві факти про командира «Вовків Да Вінчі»
Сергій Філімонов — український військовий, громадський діяч та командир батальйону читать далее
18-07, 11:52
«Одіссея» Нолана зібрала рекордні $17,6 млн на передпоказах

«Одіссея» Нолана зібрала рекордні $17,6 млн на передпоказах
Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» зібрав $17,6 млн під час передпоказів читать далее
18-07, 11:42
Комо зміцнює статус центру виробництва шовку для люксової моди

Комо зміцнює статус центру виробництва шовку для люксової моди
Італійське місто Комо залишається одним із ключових центрів виробництва шовкових читать далее
18-07, 11:29
Принц Гаррі розповів про стан здоров’я онкохворого короля Карла III

Принц Гаррі розповів про стан здоров’я онкохворого короля Карла III
Принц Гаррі заявив, що король Великої Британії Карл III, який читать далее
18-07, 10:50
Дмитро Лубінець: біографія та цікаві факти про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Дмитро Лубінець: біографія та цікаві факти про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Дмитро Лубінець — український політик, юрист і державний діяч, який читать далее
18-07, 10:46
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026