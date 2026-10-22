Олексій Комаровський: біографія та цікаві факти про режисера
2026-22-10    68

Олексій Комаровський: біографія та цікаві факти про режисера

Олексій Комаровський — український кінорежисер, продюсер, сценарист і актор, відомий роботою над романтичними комедіями та іншими кінопроєктами. Він заснував продюсерську компанію, яка створює фільми, серіали, телевізійні шоу та спеціальні проєкти. Ширшій аудиторії Комаровський знайомий за стрічками «Коли ти вийдеш заміж?» і «Коли ти розлучишся?». До роботи в кіно він встиг спробувати себе в різних професіях, зокрема в бізнесі та державній структурі. У жовтні 2026 року режисер також привернув увагу публічним розповіддю про діагностований у нього рак шкіри та закликом не ігнорувати зміни на шкірі.

Біографія

Олексій Комаровський народився в Чернівцях. Інтерес до сцени й кіно з’явився в нього ще в дитинстві: за словами режисера, батько вперше привів його до кінотеатру, коли хлопцеві було близько восьми років. Згодом Комаровський захопився фільмом «Блакитна лагуна» й вирішив пов’язати майбутнє з акторством. В одному з інтерв’ю він згадував, що ходив на цю стрічку десять днів поспіль, навіть прогулюючи школу.

Перший сценічний досвід Комаровський здобував у Чернівцях. Він грав у Театрі юного глядача, дитячій трупі обласного драматичного театру та виступав на сцені театру імені Ольги Кобилянської. Однак творчий шлях не став для нього прямою дорогою від дитячих вистав до великого кіно.

Після школи Комаровський навчався на економічному факультеті Київського національного торговельно-економічного університету. У подальші роки він займався підприємництвом, зокрема працював у торгівлі та ресторанному бізнесі, обіймав управлінські посади в енергетичних і телекомунікаційних компаніях, а також працював у системі Міністерства з надзвичайних ситуацій. В інтерв’ю режисер розповідав, що за життя змінив 13 професій. За його словами, різноплановий досвід допоміг краще розуміти людей і створювати переконливі образи.

У 2013 році Комаровський заснував кінокомпанію Idea Films. Спочатку команда працювала переважно над рекламою та музичними кліпами, а згодом перейшла до масштабніших проєктів. Комаровський розвивався як продюсер, режисер і сценарист, а також продовжував зніматися як актор.

Одним із помітних проєктів у його кар’єрі став фільм «Область героїв», створений у 2022 році під час повномасштабної війни. Компанія позиціонувала його як першу українську стрічку про війну, зняту в цей період для світового кінопрокату. Надалі Комаровський працював над комедійними та романтичними історіями, зокрема фільмом «Сусідка» й проєктом «Сусіди назавжди».

Широку увагу привернула романтична комедія «Коли ти вийдеш заміж?», у якій Комаровський виступив режисером і сценаристом. Стрічку створювали за участю команд із кількох європейських країн. У розмові з медіа «ТиКиїв» він розповідав, що частину візуальних кадрів для фільму створювали за допомогою штучного інтелекту. За словами режисера, це допомогло відтворити історичні французькі локації, знімання яких насправді було б надто складним або дорогим.

Серед наступних робіт Комаровського — «Коли ти розлучишся?» та «Хрещатик 48/2». Він також розвиває продюсерські проєкти й говорить про прагнення створити фільм, який матиме тривалий вплив на глядачів.

Цікаві факти

Захоплення кіно почалося зі шкільних прогулів. Комаровський неодноразово розповідав, що в дитинстві настільки захопився «Блакитною лагуною», що ходив на той самий фільм багато днів поспіль. Саме цей досвід він називає одним із моментів, які підштовхнули його до акторської професії.

У його фільмі використали штучний інтелект. Під час роботи над «Коли ти вийдеш заміж?» команда створювала окремі кадри за допомогою ШІ. Комаровський пояснював, що технологія стала інструментом для розв’язання творчого й виробничого завдання, а не заміною роботи кінематографістів.

Комаровський публічно говорив про освідчення акторці Антоніні Хижняк. У січні 2025 року в інтерв’ю «ТиКиїв» він заявив, що зробив акторці пропозицію, і вона відповіла згодою. Ця заява привернула увагу до особистого життя режисера, однак для опису його сімейного статусу важливо спиратися на актуальні підтверджені відомості, а не лише на заголовок інтерв’ю.

У 2026 році режисер розповів про рак шкіри. За словами Комаровського, спочатку на обличчі кілька місяців залишалася червона пляма, яка згодом змінилася. Оскільки утворення не боліло, він не одразу запідозрив серйозну проблему. Звернутися на обстеження його кілька разів переконувала подруга. Після діагнозу режисер повідомив, що готується до операції, та закликав не відкладати консультацію лікаря через відсутність болю.

Він вважає самоіронію важливою для комедії. В інтерв’ю Комаровський говорив, що глядачі часто сміються над собою, а гумор може допомагати перемикатися на тлі складних обставин. Водночас він наголошував, що трагедії, війна, втрати, хвороби та дискримінація потребують делікатного ставлення й не завжди доречні для жартів.

Відповіді на питання про Олексія Комаровського

Хто такий Олексій Комаровський?

Олексій Комаровський — український кінорежисер, продюсер, сценарист і актор. Він працює над повнометражними фільмами, комедіями та іншими аудіовізуальними проєктами. Серед його відомих робіт — «Область героїв», «Сусідка» та «Коли ти вийдеш заміж?». Також він заснував продюсерську компанію й розвиває власні кінопроєкти.

Скільки років Олексію Комаровському?

У відкритих біографічних джерелах трапляються суперечливі дані про дату народження режисера. Тому без надійного підтвердження з його офіційних каналів називати точну дату й вік не варто. У жовтні 2026 року в медіа його описували як 42-річного чоловіка, однак цю інформацію слід сприймати з урахуванням розбіжностей у біографічних довідниках.

Які фільми зняв Олексій Комаровський?

Серед найвідоміших проєктів, пов’язаних із Комаровським, — «Область героїв», «Сусідка», «Сусіди назавжди» та «Коли ти вийдеш заміж?». Він також працював над фільмом «Коли ти розлучишся?» і проєктом «Хрещатик 48/2». У різних роботах режисер виступав у ролях продюсера, режисера, сценариста або актора.

Чим Олексій Комаровський займався до кіно?

До того як зосередитися на кінематографі, Комаровський працював у різних сферах. Він займався підприємництвом, торгівлею та ресторанним бізнесом, мав досвід управлінської роботи в енергетичних і телекомунікаційних компаніях. Також він працював у системі Міністерства з надзвичайних ситуацій. Сам режисер розповідав, що змінив 13 професій, а отриманий досвід вважає корисним для творчості.

Що Олексій Комаровський розповів про своє здоров’я у 2026 році?

У жовтні 2026 року режисер повідомив, що в нього діагностували рак шкіри. За його словами, спочатку на обличчі була червона пляма, яка не спричиняла болю, тому він не поспішав до лікаря. Обстежитися його переконала подруга, яка кілька разів наполягала на перевірці. Комаровський розповів, що готується до операції, і закликав людей звертати увагу на зміни шкіри та вчасно звертатися до фахівців.

Коли ти вийдеш заміж, Олексій Комаровський, рак шкіри, українське кіно
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