Олексій Гуцуляк — український професійний футболіст, який виступає на позиції півзахисника та нападника. Він відомий завдяки виступам у Прем’єр-лізі України та за національну збірну України. За роки кар’єри Гуцуляк пройшов шлях від вихованця львівської футбольної школи до одного з помітних гравців українського чемпіонату. Футболіст вирізняється швидкістю, універсальністю та здатністю діяти на кількох атакувальних позиціях. У 2024 році він дебютував за головну команду країни, що стало важливою віхою його спортивної кар’єри.

Біографія

Олексій Олександрович Гуцуляк народився 25 грудня 1997 року в місті Красилів Хмельницької області.

Футбольну підготовку проходив у системі львівського училища фізичної культури та академії «УФК-Карпати». Саме у структурі львівських «Карпат» розпочав професійну кар’єру.

У 2015 році дебютував за основну команду «Карпат» у чемпіонаті України. Після кількох сезонів у львівському клубі отримав можливість спробувати сили за кордоном та перейшов до іспанського «Вільярреала». Втім, переважно виступав за резервні команди клубу.

Після повернення в Україну продовжив кар’єру в чернігівській «Десні», де отримав стабільну ігрову практику. Згодом став гравцем «Дніпра-1», у складі якого провів кілька успішних сезонів та став бронзовим призером чемпіонату України сезону 2022/23.

У липні 2024 року Гуцуляк перейшов до житомирського «Полісся». У новому клубі він швидко став одним із ключових виконавців атакувальної лінії.

21 березня 2024 року футболіст дебютував за національну збірну України у матчі проти Боснії і Герцеговини у плейоф відбору до чемпіонату Європи. Надалі регулярно викликався до складу команди Сергія Реброва.

Станом на 2026 рік Олексій Гуцуляк продовжує виступати за «Полісся» та збірну України.

Цікаві факти

Олексій Гуцуляк є універсальним футболістом. У різні періоди кар’єри він грав як правий вінгер, лівий вінгер, атакувальний півзахисник та центральний нападник.

У молодому віці футболіст отримав можливість перейти до системи іспанського «Вільярреала», що стало одним із найгучніших трансферів українських молодих гравців того періоду.

У 2020 році у Гуцуляка народилася донька Ніколь. У відкритих джерелах також повідомлялося, що його шлюб із Юлією Капришин завершився розлученням.

Серед найбільш обговорюваних епізодів кар’єри футболіста був конфлікт навколо його статусу в «Поліссі» на початку 2026 року, коли українські спортивні медіа повідомляли про переведення гравця до молодіжного складу клубу на тлі переговорів щодо умов співпраці.

Гуцуляк неодноразово відзначався важливими голами в матчах української Прем’єр-ліги та за національну збірну України, завдяки чому став одним із помітних атакувальних футболістів свого покоління.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Олексію Гуцуляку?

Олексій Гуцуляк народився 25 грудня 1997 року. Станом на 2026 рік йому виповнилося 28 років. Він належить до покоління футболістів, які починали професійну кар’єру в середині 2010-х років.

За які клуби грав Олексій Гуцуляк?

Протягом кар’єри футболіст виступав за «Карпати» Львів, іспанський «Вільярреал C», чернігівську «Десну», «Дніпро-1» та житомирське «Полісся». Найбільшу кількість матчів в Україні він провів у складі «Карпат» та «Дніпра-1». Також має досвід виступів у чемпіонаті Іспанії на рівні резервних команд.

Коли Гуцуляк дебютував за збірну України?

Дебют за національну збірну України відбувся 21 березня 2024 року. Це сталося у матчі плейоф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Після цього футболіст почав регулярно отримувати виклики до збірної.

На якій позиції грає Олексій Гуцуляк?

Основною позицією футболіста є вінгер. Водночас він може діяти на обох флангах атаки, а також виконувати функції центрального нападника чи атакувального півзахисника. Саме універсальність вважається однією з його головних переваг.

Який зріст у Олексія Гуцуляка?

За даними Української асоціації футболу, зріст Олексія Гуцуляка становить 188 сантиметрів. В окремих спортивних базах даних можуть зустрічатися незначні розбіжності щодо цього показника. Проте футболіст має хороші антропометричні дані для атакувального гравця.