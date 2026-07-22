Олексій Гончаренко — український політик, народний депутат України кількох скликань, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету та один із найвідоміших публічних парламентарів країни. Він розпочав політичну діяльність в Одесі, де працював депутатом міської та обласної рад, а згодом перейшов до загальнонаціональної політики. Гончаренко регулярно виступає із законодавчими ініціативами, бере участь у міжнародних парламентських заходах і активно коментує суспільно-політичні події. Він також є членом української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). За роки політичної діяльності його ім’я неодноразово опинялося в центрі гучних суспільних дискусій.

Біографія

Олексій Олексійович Гончаренко народився 16 вересня 1980 року в Одесі. Його батько — відомий політик і колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв, однак майбутній народний депутат носить прізвище матері. У публічних інтерв’ю Гончаренко неодноразово розповідав про складні стосунки з батьком.

У 2002 році він закінчив Одеський державний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа». Попри медичну освіту, за фахом лікарем практично не працював, обравши політичну кар’єру.

Політичну діяльність розпочав у 2001 році. У 2005 році став депутатом Одеської міської ради, а з 2006 року був депутатом Одеської обласної ради. У різні роки працював у постійних депутатських комісіях, займався питаннями бюджету, економічного розвитку та місцевого самоврядування.

У 2014 році був обраний народним депутатом України VIII скликання в одномандатному окрузі №137 (Одеська область). Після цього переобирався до Верховної Ради IX скликання. У парламенті входить до складу Комітету з питань бюджету, бере участь у роботі української делегації в ПАРЄ та представляє країну на міжнародних міжпарламентських заходах.

Олексій Гончаренко є автором і співавтором десятків законопроєктів, що стосуються бюджетної політики, освіти, міжнародного співробітництва, місцевого самоврядування та соціальної сфери. Він активно веде сторінки у соціальних мережах, де регулярно публікує політичні коментарі, репортажі із засідань Верховної Ради та міжнародних форумів.

Цікаві факти

Олексій Гончаренко є одним із найактивніших українських парламентарів у соціальних мережах. Його сторінки в Telegram, Facebook, X та Instagram регулярно використовуються для висвітлення парламентської діяльності, міжнародних поїздок і політичних заяв.

У 2015 році під час жалобних заходів у Москві, присвячених пам’яті Бориса Нємцова, російські правоохоронці затримали Гончаренка. Через кілька годин його звільнили без висунення обвинувачень. Подія отримала широкий міжнародний резонанс.

У 2017 році Служба безпеки України повідомила про запобігання замаху на народного депутата. За інформацією правоохоронців, було затримано групу осіб, яких підозрювали у підготовці нападу на політика. Сам Гончаренко після цього перебував під посиленою охороною.

Політик неодноразово ставав учасником гострих політичних дискусій як у Верховній Раді, так і в медіапросторі. Його заяви та законодавчі ініціативи часто викликають активне суспільне обговорення.

Олексій Гончаренко одружений. Водночас він не робить сімейне життя предметом широкого публічного обговорення. У відкритих джерелах є інформація про те, що він виховує дітей, однак деталі про родину політик практично не коментує.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Олексію Гончаренку?

Олексій Гончаренко народився 16 вересня 1980 року в Одесі. Його актуальний вік залежить від поточної дати. Він належить до покоління політиків, які розпочали активну кар’єру на початку 2000-х років.

Яку освіту має Олексій Гончаренко?

Політик закінчив Одеський державний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа». Попри диплом лікаря, професійну діяльність пов’язав із політикою та державним управлінням.

Яку посаду займає Олексій Гончаренко?

Він є народним депутатом України та членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Крім того, входить до складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, де представляє державу на міжнародному рівні.

Що відомо про особисте життя Олексія Гончаренка?

У відкритих джерелах зазначається, що політик одружений і має дітей. Водночас він рідко розповідає про членів родини та майже не коментує приватне життя, зосереджуючись на професійній діяльності.

Чому Олексій Гончаренко часто згадується у новинах?

Політик активно бере участь у роботі Верховної Ради, міжнародних парламентських організацій і регулярно виступає з публічними заявами. Його законодавчі ініціативи, виступи та коментарі щодо внутрішньої й зовнішньої політики часто стають предметом широкого суспільного обговорення.