Олексій Данілов більше не секретар СНБО
2024-26-03    111

Олексій Данілов більше не секретар СНБО

Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, йдеться в указі президента №186 від 26 березня.

Зеленський раніше не анонсував, що планує кадрові зміни, та не повідомляв про причини звільнення секретаря РНБО. Сам Данілов публічно не коментував своє звільнення.

Також на сайті президента України з’явився указ №188 про призначення новим секретарем РНБО Олександра Литвиненка. Раніше Зеленський звільнив Литвиненка з посади глави Служби зовнішньої розвідки.

Олексія Данілова призначили заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони 23 липня 2019 року, секретарем – 3 жовтня того ж року. У 90-ті Данілов був мером Луганська, на президентських виборах 2004 року очолив Луганський штаб Віктора Ющенка, та пізніше став губернатором області. Два роки був народним депутатом України п’ятого скликання від Блоку Юлії Тимошенко.

Олексій Данілов прокоментував звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. У дописі в Facebook він подякував команді за роботу, а президентові – за довіру. Чи буде далі розвиватися його кар’єра і як саме – не уточнив.

“Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі. Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу!” – сказав він.

Олексій Данілов, СНБО
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