Олексій Білошицький: біографія та цікаві факти про керівника Національної поліції
2026-30-07    104

Олексій Білошицький: біографія та цікаві факти про керівника Національної поліції

Олексій Білошицький — український правоохоронець, який більшу частину кар’єри присвятив службі в патрульній поліції. Він став відомим завдяки роботі над розвитком системи безпеки дорожнього руху та реформуванню патрульної служби. Протягом кількох років Білошицький був одним із найбільш публічних представників Департаменту патрульної поліції, регулярно коментуючи питання ПДР, відповідальності водіїв і нововведень у сфері контролю на дорогах. У 2026 році Кабінет Міністрів призначив його головою Національної поліції України після роботи на посаді першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції. Його призначення стало одним із ключових кадрових рішень у системі Міністерства внутрішніх справ.

Біографія

Олексій Білошицький народився у Луганській області. Вищу юридичну освіту здобув у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка.

Кар’єру в органах внутрішніх справ розпочав ще до створення Національної поліції. Після старту реформи правоохоронної системи у 2015 році перейшов до новоствореної патрульної поліції, де обіймав різні керівні посади.

У різні роки працював у підрозділах патрульної поліції Донецької та Луганської областей, а також керував Управлінням патрульної поліції в Чернігівській області. Саме на регіональному рівні він отримав досвід організації роботи особового складу та координації поліцейських підрозділів.

У 2021 році Олексія Білошицького призначили першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції. На цій посаді він відповідав за оперативну діяльність служби, розвиток систем автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, безпеку дорожнього руху та впровадження нових технологій у роботі патрульної поліції.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році патрульна поліція під його керівництвом виконувала не лише традиційні функції, а й брала участь в евакуації населення, супроводі гуманітарних вантажів, документуванні воєнних злочинів і забезпеченні громадського порядку в прифронтових регіонах.

У 2026 році Кабінет Міністрів призначив Олексія Білошицького головою Національної поліції України. До його повноважень увійшло керівництво всією системою Національної поліції, координація роботи територіальних підрозділів, розвиток цифрових сервісів, боротьба зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки.

Цікаві факти

Олексій Білошицький є одним із найбільш упізнаваних представників патрульної поліції серед українців. Саме він протягом кількох років регулярно інформував громадськість про зміни до Правил дорожнього руху, штрафи, роботу камер автоматичної фіксації та статистику ДТП.

Під його керівництвом активно розширювалася мережа камер автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Він неодноразово заявляв, що головною метою цієї системи є зниження аварійності, а не збільшення надходжень від штрафів.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про його сімейний стан, дружину, дітей або захоплення. Сам Білошицький практично не коментує особисте життя, концентруючись на професійній діяльності.

Після початку повномасштабної війни він став одним із головних офіційних спікерів патрульної поліції, регулярно повідомляючи про ситуацію на дорогах, обмеження руху, роботу блокпостів та заходи безпеки.

У публічному просторі Білошицький відомий стриманою манерою комунікації. Його офіційні заяви здебільшого стосуються безпеки дорожнього руху, роботи поліції та змін у законодавстві.

Відповіді на питання про Олексія Білошицького

Хто такий Олексій Білошицький?

Олексій Білошицький — український правоохоронець і керівник Національної поліції України. До призначення очолював ключові напрями роботи Департаменту патрульної поліції як перший заступник начальника. Його професійна діяльність пов’язана з реформою поліції та безпекою дорожнього руху.

Яку посаду обіймає Олексій Білошицький?

У 2026 році його призначили головою Національної поліції України. На цій посаді він відповідає за діяльність усіх поліцейських підрозділів, реалізацію державної політики у сфері правопорядку та координацію роботи поліції під час воєнного стану.

Яку освіту має Олексій Білошицький?

Він закінчив Луганський державний університет внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка. Освіта за юридичним напрямом стала основою його подальшої служби в правоохоронних органах.

Скільки років Олексію Білошицькому?

Точна дата народження Олексія Білошицького у відкритих офіційних джерелах не оприлюднюється. Через це достовірно визначити його вік неможливо. Будь-які інші дані не мають офіційного підтвердження.

Чи відома інформація про родину Олексія Білошицького?

У відкритих джерелах немає підтверджених відомостей про його дружину, дітей або інші подробиці особистого життя. Сам посадовець не публікує таку інформацію і не робить її предметом публічних коментарів.

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