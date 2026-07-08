Олексій Бабенко: біографія та цікаві факти про власника Vyriy Industries

Олексій Бабенко — український підприємець, засновник і CEO компанії Vyriy Industries, яка спеціалізується на розробці та виробництві FPV-дронів, безпілотних систем і технологій для Сил оборони України. За кілька років його компанія перетворилася на одного з найбільших виробників безпілотників в Україні та стала одним із найпомітніших гравців українського DefenseTech-сектору. Бабенко регулярно виступає на профільних конференціях, присвячених військовим технологіям, автоматизації та розвитку оборонної промисловості. У 2026 році його ім’я опинилося в центрі уваги після обшуків у Vyriy Industries, що викликало широкий суспільний резонанс. Водночас сам підприємець залишається однією з найбільш публічних фігур українського ринку військових технологій.

Біографія

Олексій Бабенко народився у 1998 році. До початку роботи в оборонній сфері він займався підприємницькою діяльністю та був співзасновником театру вогню Scorpius, який організовував фаєр-шоу та видовищні виступи. Сам Бабенко неодноразово розповідав, що саме досвід ведення власного бізнесу допоміг йому швидко побудувати нову компанію після початку повномасштабної війни.

Після російського вторгнення у 2022 році він зосередився на виробництві безпілотників для українських військових. Спочатку команда працювала у невеликому приміщенні на київському Радіоринку, де збирала системи скидання для цивільних квадрокоптерів та комплектувала FPV-дрони із закуплених компонентів. Згодом проєкт перетворився на компанію Vyriy Industries, яка почала серійне виробництво безпілотників і комплектуючих українського виробництва.

Сьогодні Vyriy Industries входить до числа найбільших українських виробників FPV-дронів. Компанія займається розробкою літальних і наземних роботизованих систем, працює над автономними технологіями, а також інвестує у власні інженерні рішення. За словами Бабенка, розвиток компанії відбувався без зовнішніх інвестицій — за рахунок прибутку від основної діяльності.

У лютому 2026 року Олексій Бабенко став мажоритарним власником українського онлайн-видання «Бабель», придбавши 75% корпоративних прав. При цьому редакція заявила про збереження незалежної редакційної політики.

У липні 2026 року Державне бюро розслідувань провело обшуки у компанії, вдома у Бабенка та його родичів у межах кримінального провадження щодо можливого завищення вартості безпілотників. Сам підприємець заявив, що проходить у справі як свідок, заперечив висунуті припущення та назвав претензії необґрунтованими.

Цікаві факти

Попри молодий вік, Олексій Бабенко став одним із найвідоміших українських підприємців у сфері DefenseTech. Його часто запрошують як спікера на галузеві конференції, присвячені розвитку військових технологій та інновацій.

До створення виробництва дронів він займався організацією фаєр-шоу та мистецьких виступів. Сам Бабенко неодноразово називав цей період важливим підприємницьким досвідом, який допоміг сформувати навички управління командою.

Підприємець активно просуває ідею масштабної автоматизації війська. Він неодноразово заявляв, що розвиток роботизованих систем дозволить зменшити втрати особового складу та підвищити ефективність оборони України.

У публічних виступах Бабенко також розповідав про плани компанії інвестувати у супутникові технології, навігаційні системи та нові безпілотні платформи.

Інформація про сімейний стан, освіту, дітей чи захоплення Олексія Бабенка у відкритих офіційних джерелах практично відсутня. Сам підприємець ці теми публічно майже не коментує.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олексій Бабенко?

Олексій Бабенко — український підприємець, засновник та генеральний директор компанії Vyriy Industries. Він займається розвитком українських оборонних технологій і є одним із найвідоміших представників сектору DefenseTech.

Чим займається Vyriy Industries?

Компанія виробляє FPV-дрони, комплектуючі до безпілотників, автономні системи та інші технології для українських Сил оборони. Також Vyriy працює над роботизованими платформами та перспективними навігаційними рішеннями.

Скільки років Олексію Бабенку?

За відкритими даними, він народився у 1998 році. Точна дата народження офіційно не публікувалася.

Чому ім’я Бабенка опинилося в центрі уваги у 2026 році?

У липні 2026 року правоохоронці провели обшуки у Vyriy Industries та за місцем проживання підприємця. Слідчі перевіряють обставини виконання державних контрактів, тоді як сам Бабенко заявляє про законність діяльності компанії та співпрацює зі слідством.

Чи відома інформація про особисте життя Олексія Бабенка?

У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про його дружину, дітей або сімейний стан. Підприємець здебільшого коментує професійну діяльність і розвиток оборонних технологій.